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Zürih'li futbolcunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi

İsviçre Ligi takımlarından Zürih’in defans oyuncusu Mirlind Kreyziu ve bazı kulüp çalışanlarının korona virüs testi pozitif çıktı.

İsviçre Ligi takımlarından Zürih'in defans oyuncusu Mirlind Kreyziu ve bazı kulüp çalışanlarının korona virüs testi pozitif çıktı. Takımın Sion ve Basel maçları ileri bir tarihe ertelendi.


İsviçre Süper Lig takımlarından Zürih'te yapılan korona virüs testinde defans oyuncusu Mirlind Kreyziu'nun ve bazı kulüp çalışanlarının sonucu pozitif çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisiyle ve testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarıyla temas eden kişiler belirlenirken, tüm takım ve kulüp çalışanlarının 17 Temmuz tarihine kadar karantina altına alındığı belirtildi. Zürih'in bugün oynaması gereken Sion maçı ve salı günü oynanacak olan Basel karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

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