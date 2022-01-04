1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı. Kovalamacada yaralanan iş yeri sahibi ile motosikletli kuryenin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında 203/30 sokakta bulunan bir fast food restoranı önünde meydana geldi. İddiaya göre işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalan Musa Bakır (17), hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı Citroen marka otomobiliyle, kurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladılar. Yaşanan kovalamacada motokurye Hamdullah K., 202/5 sokakta Bakır'ı yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede Hamdullah K., Bakır tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Hamdullah K., motosikletiyle, yakında bulunan özel bir hastaneye gitti. İş yeri sahibi Fatih Y. ise, kaçmaya devam eden Bakır'ın kullandığı motosiklete otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil takla atarken, sokakta bulunan bir araç da kazada hasar gördü.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılırken, motokurye Hamdullah K., ile otomobil sürücüsü Fatih Y., çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan motokurye Hamdullah K. ile iş yeri sahibi Fatih Y.'nin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sıvayla kapatıldı

Öte yandan dün akşam saatlerinde meydana gelen kazadan dolayı binanın zemin katında açılan gediğin sıvayla kapatıldığı görüldü.

"Artık bunların yaşanmamasını istiyoruz"

Kazada yaralanan motokurye Hamdullah K.'yi hastanede ziyaret eden İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, motokuryelerin sürekli tehlikelerle içli dışlı olduğunu söyleyerek bu tarz olayların yaşanmamasını istediklerini söyledi. Saklavcı, "Dün Whatsapp gruplarımıza düşen bir videoda alkollü sürücünün kurye arkadaşımıza çarptığı bir kaza olduğu söylendi. Bunun üzerine ben de kazanın olduğu yere gittim. Orada olayın aslında öyle olmadığını öğrendik. 17 yaşında uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç, iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçıyor. Daha sonra motosikleti çalınan Hamdullah arkadaşımız da başka bir motosikletle o kişinin peşine düşüyor ve düşürüyor arkadaşı. O sırada bir boğuşma oluyor ve hırsız, bizim kurye arkadaşımızı baldırından bıçaklıyor. Bıçak atar damara denk geldiği için çok fazla kan kaybı yaşıyor ve motosikletiyle direk hastaneye atıyor kendini. Bu esnada da iş yeri sahibi hırsızı kovaladığı otomobiliyle sokaklar dar olduğu için çarpışıyor ve ne yazık ki kendisi yaralanıyor, motoru çalan kişi de hayatını kaybediyor. Kurye arkadaşımızı ziyaret ettik. Yoğun bakımdan çıkmış ve ameliyata alınacakmış. Şu an durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden şüpheli henüz 17 yaşında, patronu ve kendisi hastanede. 'Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı' diyerek üzüntüsünü dile getirdi bize. Biz motokuryeler olarak farklı farklı tehlikeli durumların içerisine düşebiliyoruz. Kuryelerin ölmesine, sakat kalmasına alıştık ama artık bunların yaşanmamasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.