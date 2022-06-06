1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyon şoförü tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyon şoförü, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konak yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan Osman Ö. (53) idaresindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü. Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Emin Ç., ile araçta bulunan 3 kişinin ve kamyon sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyon bir anda kontrolden çıkmış

Hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Osman Ö.'nün ifadesinde, ne olduğunu anlamadığı ve kamyonun bir anda kontrolden çıktığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Öte yandan korkunç kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının cenazesi toprağa verildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.