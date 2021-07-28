1 kişinin öldüğü kurye kavgası sipariş yüzünden çıkmış

İzmir'de 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği motosikletli iki kurye arasındaki kavganın sipariş götürme yüzünden çıktığı ortaya çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletli iki kurye arasında çıkan kavgada Tayfur Kürşat Cantez'in (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cantez'in sipariş götürme sırası nedeniyle ve sipariş götürülen adreslerde gereksiz zaman geçirildiği gerekçesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan kurye Ekrem B.'nin polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Bana vurunca dayanamadım. Bir anda kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Ekrem B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.