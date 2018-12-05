1 milyona yakın kişi İzmir'i ziyaret etti, en çok ziyaret edenler ise Almanlar oldu

5'lik artış göstererek 3.8 milyon kişi olurken, ülkeyi ziyaret eden Almanların büyük çoğunluğunun ise ilk tercihi İzmir oldu. Ekim ayına kadarsa İzmir; Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden 966 bini aşkın yabancı turisti ağırladı.

Tarihi, coğrafyası, eşsiz doğal güzellikleri ile yabancı turistlerin vazgeçilmesi olmaya devam den Türkiye'de turist sayısı artış göstermeye devam ediyor. Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizm sektöründeki olumlu gelişmeler istatistiklere de yansıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerine göre, ülkemizi 3.8 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 25.5'lik artış gösterdi.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülke sıralamasında 604 bin 73 kişi ile Rusya yer alırken, ikinci sırada 589 bin 626 kişi ile Almanya, 264 bin 17 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer alıyor.

Almanlar İzmir'den vazgeçmiyor

İzmir ölçeğinde bakıldığında ise yabancı turist sayısında bir hayli artış bulunuyor. Verilere göre, en fazla oransal artışın gözlendiği ülke yüzde 162.95'lik artışla Polonya olurken, bu ülkeyi yüzde 87.88'lik artış ile Rusya ve yüzde 50.50.'lik oranla Avusturya izledi. Türkiye'yi ziyaret eden 589 bin 626 Alman turistin 358 bin 85'i İzmir'i tercih etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Alman turist sayısı İzmir'de yüzde 36.71'lik artış gösterdi. İzmir'i en çok ziyaret eden turistlerin sıralamasında Almanya'yı 74 bin 848 kişi ile İngiltere ve 72 bin 827 kişi ile Hollanda izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerinde, 3.8 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği ülkemizde İzmir'i; Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Rusya, Polonya, KKTC ve Rusya'nın yer aldığı on ülkeden 966 bin 68 kişi ziyaret etti.