İhlas Haber Ajansı

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1 saat dilendi 255 lirayı cebe koydu

İzmir’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden 255 lira nakit para çıktı.

İzmir'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden 255 lira nakit para çıktı. Dilencinin, parayı 1 saat içerisinde topladığını söylediği öğrenildi.


İzmir'in Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dilenen yaşlı bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadın, üzerindeki parayı zabıta ekiplerine verirken, yapılan sayımda 255 lira para olduğu ortaya çıktı. Yaşlı dilencinin paraları 1 saat içerisinde topladığını söylediği öğrenildi.


Dilencilik yaparken yakalanan kadına idari işlem uygulandı.

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