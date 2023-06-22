1 ton 650 kilogramlık "Vartolu" isimli dana araba fiyatına satıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 650 kilogramı bulan "Vartolu" isimli dana 260 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Kurban Bayramına az bir süre kala, İzmir'deki hayvan pazarları da hareketlenmeye başladı. Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent kurban pazarında da kurbanlıkların satışı tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklemeye başladı. Pazarda küçükbaş hayvanlar yaklaşık 10 bin TL'den satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor. Satıcılardan alınan bilgiye göre, büyükbaş hayvanların ortalama fiyatının 40 binden başladığı öğrenildi.

Pazarda bulunan hayvanların çoğunun satıldığı ifade edilirken, bu durum satıcıları memnun etti.

“260 bin TL'ye sattık”

Pazarda en dikkat çeken hayvan ise ağırlığı 1 ton 650 kilogramı bulan "Vartolu" isimli dana oldu. Pazarın en büyük hayvanı olan dana 260 bin TL'ye satıldı.

Ağrı'dan gelen hayvan satıcısı Ahmet Mercan, “Bu danamız simentel cinsinde bin 650 kilogram değerinde adı Vartolu 260 bin TL'ye araba fiyatına sattık. Memnunda kalırlar her yıl müşterim. Etli butlu dana ve Ege Bölgesinde böyle dana yok. 3 yaşında. Bu dana daha alsa alsa 50 kilo daha alır bunun cinsi bu boyu daha da uzamaz büyümez” dedi.

"60 tane hayvan getirdim 10 tane kaldı"

Bir diğer hayvan satıcı Hüseyin Kala ise hayvan fiyatlarının çok fazla arttığına dikkat çekerek, “Ağrı'dan 60 tane hayvan getirdim. Fazla bir hayvanım kalmadı 10 tane kaldı sadece. Bu sene maliyetler biraz yüksek geçen seneye göre fiyatlar iki katı arttı. İnsanlarda haklı ama satışlarımız devam ediyor. Soran çok pek ciddi bir alıcı yok ama dediğim gibi soran çok. Fiyatlar yüksek olduğu için sıkı bir pazarlık oluyor. Geçen sene 35 bin TL'ye aldığı hayvana bu sene 100 bin TL diyoruz. Bundan dolayı pazarlıklar bayağı bir sıkı oluyor” diye konuştu.

"Pazarlık konusunda sıkıntı çekiyoruz"

Erzurum'dan gelen hayvan satıcısı Yasin Polat da, şöyle devam etti:

“Fiyatlardan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Pazarlık konusunda zorluk çekiyoruz. Aramızdaki pazarlıklar 15 bin TL'den başlıyor. Üç aşağı o söylüyor beş yukarı ben öyle anlaşıyoruz. Çadırımda 23 hayvan var, dört ya da beş tane hayvanım kaldı. Bu sene pazarlıklar aşırı sıkı oluyor. Ben artık bir kişinin kolunu tutmuyorum. Üç kişinin kolunu tutarak pazarlık yapıyorum. Bu sene bizim 70 bin TL istediğimiz kurbanlığa müşteri 55 bin TL diyor ve böylece aramızdaki fark büyük olunca gerçekten sıkı bir pazarlık oluyor. Vatandaşı eli boşta göndermemeye çalışıyoruz.”