1 yıllık takip sonuç verdi, İzmir'de torbacıların kökü kurutuluyor

Operasyonlarda yüklü miktarda sentetik ecza ve hap basma makinesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan toplam 68 kişiden 27'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza ilaçlarının, cinsini ve kutularını değiştirerek yasa dışı yollarla torbacı diye tabir edilen şahıslar eliyle piyasaya sürerek gençleri zehirlemek isteyen şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, ilk olarak 19 Ekim tarihinde İzmir merkezli 6 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 3 ecza deposu, 1 imalathane, 30 ikamet ve 4 araçta yapılan aramalarda, 760 bin 296 adet sentetik ecza, hap basma makinesi, elektrikli kapsül boşaltma cihazı, hava kompresörü, 13,22 gram kokain, 1,67 gram metamfetamin, 15,94 gram esrar maddesi ile bin 400 dolar ve bin lira para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 44 şüpheli gözaltına alınırken, 22 şüpheli tutuklandı.

Çorap söküğü gibi geldi, ikinci neşter vuruldu

19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan tespitler ve çalışmaların devamı niteliğinde polis, şebekeye ikinci neşteri vurdu. 2 Aralık günü İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Afyonkarahisar ve Malatya illerinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, diğer şebeke üyeleri de kıskıvrak yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 848 adet sentetik ecza, 5 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Bu operasyonda da gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her iki operasyonda toplam 761 bin 144 adet sentetik ecza ele geçirilirken, İzmir polisinin uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik mücadelesinin kararlılıkla süreceği mesajı verildi.