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10 ayrı suçtan aranan şüpheli, uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'inin 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu belirlendi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesinden Ödemiş'e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı düşünülen bir aracı takibi aldı. Ovakent mevkiinde aracı durduran ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Öte yandan araç içerisinde bulunan 3 kişiden M.A.'nın 10 ayrı suçtan arandığı ve 10 yıldan fazla kesilmiş hapis suçu olduğu, A.Ö.'nün ise uyuşturucu ticaretinden arandığı tespit edildi.


Araç içerisinde bulunan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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