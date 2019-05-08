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10. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

Bu yıl 10.

'su düzenlenecek olan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin merakla beklenen adayları açıklanırken, İzmir'de gerçekleştirilecek törende, kentte faaliyet gösteren devlet tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların oyunları yer alıyor.


Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in İzmir'in sanat yaşamına kazandırdığı Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, “Dünya Tiyatro Ödülleri” listesine girerek İzmir'in sanat alanında uluslararası bir marka olmasına olanak sağladı.


'su gerçekleştirilecek olan ve her sene başta Haldun Dormen, Göksel Kortay olmak üzere birçok ünlüyü İzmir'de buluşturan tören bu yıl da birçok sanatçıyı ağırlayacak. Jüri başkanlığını Nazlı Kayı'nın üstlendiği ödül töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde Emre Basalak'ın sunumuyla gerçekleşecek.



"Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" Tunç Soyer'in


Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 13 dalda ödül ile birlikte "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı", "Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" ve "Göksel Kortay Özel Ödülü" olmak üzere üç ayrı özel ödül de veriliyor.


Bu yıl "Göksel Kortay Özel Ödülüne" Ürkmez Kadın Tiyatrosu ile Vedat Murat Güzel layık görülürken, "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü “Şarkıcı" oyunu ile Kamer Yıldız Ok aldı. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışmaları ile “Sanata Destek Veren Yerel Yönetici” ödülünü ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aldı.



İşgören: "Büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz"


Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, ödül töreniyle ilgili, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin bu yıl 10.'sunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sürekliliğini sağlamak kolay olmasa da İzmir'in sanat alanında ulusal ve uluslararası marka olmasına katkı sağlayan törenin devamlılığı için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Adaylar ise şu isimlerden oluştu:



YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI


Günnur Orhon - Kantocu


Medina Yavuz Almaç - Kaşıkçılar


Hasan Korkmaz - Zincire Vurulmuş Antigone



YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI


İzzettin Biçer - Kantocu


Zeki Kayar - Kaşıkçılar


Alpdoğan Selçuk - Benden Selam Söyle Anadolu'ya



YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI


Murat Gülmez - Nereye


Selim Cinisli - Kantocu


Yıldız KÖSE İpeklioğlu - Oğul


Hasan Canoğlu - Zincire Vurulmuş Antigone


Onur Atacan & Berk Sunar - Hayvan Çiftliği



KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK ERKEK OYUNCUSU


Batuhan Sakal - Hayvan Çiftliği


Uğur Ali Canğa - Hoşgeldin Amerika


Berkay Habib - Hayvan Çiftliği



KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK KADIN OYUNCUSU


Melek Yıldız - Hoşgeldin Amerika


Deniz Özaydemir - Zincire Vurulmuş Antigone


Hande Özkurt - Hanımlar Ve Hizmetçiler


Derya Sönmez - Hayvan Çiftliği



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU


Fatih Tazeoğlu - Benden Selam Söyle Anadolu'ya


Akın Kurt - Kantocu


Emrah Şenışık – Kaşıkçılar



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU


Ceyhan Gölçek - Kantocu


Lale Başara - Şarkıcı


Ece Erişti – Nereye



KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU


Tayfun Erarslan - İkimizin Dünyası


Ümit Dikmen - Prömiyer Partisi


Levent Ulukut - Paraya Hayır



KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU


Melike Aslı Kılan - İkimizin Dünyası


Güldeniz Türküstün Eltepe - Paraya Hayır


Gerçek Özkök Yağcı – Kantocu



YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU


Egecan İntepeler - Nereye


Cemalettin Çekmece - Kantocu


Rüçhan Gürel - Uçurtmanın Kuyruğu


Yılmaz Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya



YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU


Şerife Ünsal - Kantocu


Hülya Savaş - Oğul


Mesure Tahir - Türkiye Kayası


Melis Caba – Şarkıcı



YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ


Sabri Özmener - Kantocu


Yasemin Şimşek Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya


Onur Atacan - Hayvan Çiftliği


Kamer Yıldız Ok – Şarkıcı



YILIN EN BAŞARILI OYUNU


Kantocu - İzmir Devlet Tiyatrosu


Oğul - İzmir Devlet Tiyatrosu


Benden Selam Söyle Anadolu'ya - Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu

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