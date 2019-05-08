10. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

'su düzenlenecek olan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin merakla beklenen adayları açıklanırken, İzmir'de gerçekleştirilecek törende, kentte faaliyet gösteren devlet tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların oyunları yer alıyor.

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in İzmir'in sanat yaşamına kazandırdığı Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, “Dünya Tiyatro Ödülleri” listesine girerek İzmir'in sanat alanında uluslararası bir marka olmasına olanak sağladı.

'su gerçekleştirilecek olan ve her sene başta Haldun Dormen, Göksel Kortay olmak üzere birçok ünlüyü İzmir'de buluşturan tören bu yıl da birçok sanatçıyı ağırlayacak. Jüri başkanlığını Nazlı Kayı'nın üstlendiği ödül töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde Emre Basalak'ın sunumuyla gerçekleşecek.

"Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" Tunç Soyer'in

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 13 dalda ödül ile birlikte "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı", "Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" ve "Göksel Kortay Özel Ödülü" olmak üzere üç ayrı özel ödül de veriliyor.

Bu yıl "Göksel Kortay Özel Ödülüne" Ürkmez Kadın Tiyatrosu ile Vedat Murat Güzel layık görülürken, "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü “Şarkıcı" oyunu ile Kamer Yıldız Ok aldı. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışmaları ile “Sanata Destek Veren Yerel Yönetici” ödülünü ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aldı.

İşgören: "Büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, ödül töreniyle ilgili, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin bu yıl 10.'sunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sürekliliğini sağlamak kolay olmasa da İzmir'in sanat alanında ulusal ve uluslararası marka olmasına katkı sağlayan törenin devamlılığı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Adaylar ise şu isimlerden oluştu:

YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

Günnur Orhon - Kantocu

Medina Yavuz Almaç - Kaşıkçılar

Hasan Korkmaz - Zincire Vurulmuş Antigone

YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

İzzettin Biçer - Kantocu

Zeki Kayar - Kaşıkçılar

Alpdoğan Selçuk - Benden Selam Söyle Anadolu'ya

YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI

Murat Gülmez - Nereye

Selim Cinisli - Kantocu

Yıldız KÖSE İpeklioğlu - Oğul

Hasan Canoğlu - Zincire Vurulmuş Antigone

Onur Atacan & Berk Sunar - Hayvan Çiftliği

KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK ERKEK OYUNCUSU

Batuhan Sakal - Hayvan Çiftliği

Uğur Ali Canğa - Hoşgeldin Amerika

Berkay Habib - Hayvan Çiftliği

KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK KADIN OYUNCUSU

Melek Yıldız - Hoşgeldin Amerika

Deniz Özaydemir - Zincire Vurulmuş Antigone

Hande Özkurt - Hanımlar Ve Hizmetçiler

Derya Sönmez - Hayvan Çiftliği

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Fatih Tazeoğlu - Benden Selam Söyle Anadolu'ya

Akın Kurt - Kantocu

Emrah Şenışık – Kaşıkçılar

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Ceyhan Gölçek - Kantocu

Lale Başara - Şarkıcı

Ece Erişti – Nereye

KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Tayfun Erarslan - İkimizin Dünyası

Ümit Dikmen - Prömiyer Partisi

Levent Ulukut - Paraya Hayır

KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Melike Aslı Kılan - İkimizin Dünyası

Güldeniz Türküstün Eltepe - Paraya Hayır

Gerçek Özkök Yağcı – Kantocu

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Egecan İntepeler - Nereye

Cemalettin Çekmece - Kantocu

Rüçhan Gürel - Uçurtmanın Kuyruğu

Yılmaz Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Şerife Ünsal - Kantocu

Hülya Savaş - Oğul

Mesure Tahir - Türkiye Kayası

Melis Caba – Şarkıcı

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Sabri Özmener - Kantocu

Yasemin Şimşek Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya

Onur Atacan - Hayvan Çiftliği

Kamer Yıldız Ok – Şarkıcı

YILIN EN BAŞARILI OYUNU

Kantocu - İzmir Devlet Tiyatrosu

Oğul - İzmir Devlet Tiyatrosu

Benden Selam Söyle Anadolu'ya - Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu