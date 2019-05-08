10. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

Bu yıl 10.
'su düzenlenecek olan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin merakla beklenen adayları açıklanırken, İzmir'de gerçekleştirilecek törende, kentte faaliyet gösteren devlet tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların oyunları yer alıyor.
Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in İzmir'in sanat yaşamına kazandırdığı Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, “Dünya Tiyatro Ödülleri” listesine girerek İzmir'in sanat alanında uluslararası bir marka olmasına olanak sağladı.
'su gerçekleştirilecek olan ve her sene başta Haldun Dormen, Göksel Kortay olmak üzere birçok ünlüyü İzmir'de buluşturan tören bu yıl da birçok sanatçıyı ağırlayacak. Jüri başkanlığını Nazlı Kayı'nın üstlendiği ödül töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde Emre Basalak'ın sunumuyla gerçekleşecek.
"Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" Tunç Soyer'in
Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 13 dalda ödül ile birlikte "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı", "Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü" ve "Göksel Kortay Özel Ödülü" olmak üzere üç ayrı özel ödül de veriliyor.
Bu yıl "Göksel Kortay Özel Ödülüne" Ürkmez Kadın Tiyatrosu ile Vedat Murat Güzel layık görülürken, "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü “Şarkıcı" oyunu ile Kamer Yıldız Ok aldı. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışmaları ile “Sanata Destek Veren Yerel Yönetici” ödülünü ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aldı.
İşgören: "Büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz"
Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, ödül töreniyle ilgili, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin bu yıl 10.'sunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sürekliliğini sağlamak kolay olmasa da İzmir'in sanat alanında ulusal ve uluslararası marka olmasına katkı sağlayan törenin devamlılığı için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Adaylar ise şu isimlerden oluştu:
YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI
Günnur Orhon - Kantocu
Medina Yavuz Almaç - Kaşıkçılar
Hasan Korkmaz - Zincire Vurulmuş Antigone
YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI
İzzettin Biçer - Kantocu
Zeki Kayar - Kaşıkçılar
Alpdoğan Selçuk - Benden Selam Söyle Anadolu'ya
YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI
Murat Gülmez - Nereye
Selim Cinisli - Kantocu
Yıldız KÖSE İpeklioğlu - Oğul
Hasan Canoğlu - Zincire Vurulmuş Antigone
Onur Atacan & Berk Sunar - Hayvan Çiftliği
KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK ERKEK OYUNCUSU
Batuhan Sakal - Hayvan Çiftliği
Uğur Ali Canğa - Hoşgeldin Amerika
Berkay Habib - Hayvan Çiftliği
KEREM YILMAZER YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK KADIN OYUNCUSU
Melek Yıldız - Hoşgeldin Amerika
Deniz Özaydemir - Zincire Vurulmuş Antigone
Hande Özkurt - Hanımlar Ve Hizmetçiler
Derya Sönmez - Hayvan Çiftliği
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Fatih Tazeoğlu - Benden Selam Söyle Anadolu'ya
Akın Kurt - Kantocu
Emrah Şenışık – Kaşıkçılar
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Ceyhan Gölçek - Kantocu
Lale Başara - Şarkıcı
Ece Erişti – Nereye
KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Tayfun Erarslan - İkimizin Dünyası
Ümit Dikmen - Prömiyer Partisi
Levent Ulukut - Paraya Hayır
KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Melike Aslı Kılan - İkimizin Dünyası
Güldeniz Türküstün Eltepe - Paraya Hayır
Gerçek Özkök Yağcı – Kantocu
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Egecan İntepeler - Nereye
Cemalettin Çekmece - Kantocu
Rüçhan Gürel - Uçurtmanın Kuyruğu
Yılmaz Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Şerife Ünsal - Kantocu
Hülya Savaş - Oğul
Mesure Tahir - Türkiye Kayası
Melis Caba – Şarkıcı
YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
Sabri Özmener - Kantocu
Yasemin Şimşek Tüzün - Benden Selam Söyle Anadolu'ya
Onur Atacan - Hayvan Çiftliği
Kamer Yıldız Ok – Şarkıcı
YILIN EN BAŞARILI OYUNU
Kantocu - İzmir Devlet Tiyatrosu
Oğul - İzmir Devlet Tiyatrosu
Benden Selam Söyle Anadolu'ya - Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu