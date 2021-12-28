10 bin metrekarelik Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

İzmir'de Aliağa Belediyesinin, Yeni Mahalle'de projelendirdiği Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar tamamlandı.

Aliağa ilçesi Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri yakınında; 622, 623 ve Mazlum Sokak arasında 10 bin metrekarelik alan üzerinde projelendirilen parkın 4 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlandı. Park içerisine konumlandırılan çocuk oyun grupları, dış mekan fitness grupları ile dinlenme alanları sayesinde hem büyükler hem de küçükler keyifli vakit geçirebiliyor.

Aliağa Belediyesinin yeşili koruma ve artırma çalışmaları kapsamında proje içerisindeki mevcut ağaçlar korunurken, park alanına ilave olarak farklı türlerden 180 adet ağaç dikildi. Mahalle sakinlerinin yeşil alanda nefes alacağı, spor ve dinlenme aktiviteleri yapacağı park çevresine 60 araçlık da otopark yapıldı. Park içerisine konumlandırılan 60 adet led aydınlatma sistemleri ise geceleri ışıl ışıl bir görüntü sergiliyor.

Kent genelinde yeşil ve sosyal yaşam alanlarını artırma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, “Yeni Mahalle'de 10 bin metrekare üzerine planladığımız Yeni Mahalle Parkı'mızı tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Parkımızın yaklaşık 4 bin metrekaresini yeşil alana dönüştürdük. Park çevresinde otopark ihtiyacını gidermek amacıyla 60 araçlık otoparkımızın yapımını bitirdik. Çocuk oyun alanları ve fitness grupları ile hem büyüklerin hem küçüklerin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Proje alanımızda mevcut tüm ağaçlar korunmuş olup 180 adet ağacı toprakla buluşturduk. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın vizyonu doğrultusunda kent genelinde yeşil alanları artırmayı sürdüreceğiz. Ayrıca gün ışığının yetersiz kaldığı saatlerde de kullanılabilmesi için park genelinde 60 adet led yüksek aydınlatma sistemleri kullanarak kentimize 24 saat yaşayan bir sosyal yaşam alanı kazandırmış olduk. Parkımız, ışıl ışıl görüntüsü ile mahallemize çok yakıştı” dedi.