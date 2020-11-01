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10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklükteki depremin ardından ilk iki katı yıkılan 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım çalışmaları başladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklükteki depremin ardından ilk iki katı yıkılan 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım çalışmaları başladı.


İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki 10 katlı binanın ilk iki katı yıkılmış, 3 vinç ile bina ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Akşam saatlerinde bina çevresindeki ekipler alandan uzaklaştırılırken, binanın arka tarafında bulunan iki vinç ile 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında kontrollü bir şekilde yıkım işlemine geçildi.

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