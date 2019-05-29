Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Çevre Müdürlüğü ve Foça Belediyesi işbirliği ile ‘‘10 Pil Getir, Bez Torbanı Götür'' etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki toplama noktasına 10 pil getiren öğrencilere, bez torba hediye edildi. Yanı sıra, öğrencilerin çevre atıklarıyla yaptıkları bilimsel projeler ve süs eşyaları sergilendi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, atık pillerin toplanmasının, geri kazanımı ya da doğaya zarar vermeden etkisiz hale getirilmesi için çok önemli olduğuna ve bu bilincin küçük yaşta benimsetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Demirağ ve İlçe Çevre Şube Müdürü Müzerra Akkaya, geri dönüşümün önemi, ülke ekonomisine ve çevre temizliğine sağladığı faydalar hakkında bilgiler verdi.

29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki toplama noktasına 10 pil getiren herkese bez torba hediye edilecek.