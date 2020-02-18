10 yıl gecikmeyle gelen ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

İzmir'de yaşayan 71 yaşındaki Aşık Ali Rıza Ezgi, “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödül töreninde “Aşıklık Geleneği” ödülünü kazandı. Aşık Ali Rıza Ezgi, ödülü 10 yıllık gecikmeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın kendisine mutluluk verdiğini ifade ederek, sanatçının memleketin azı dişi olduğunu, aşıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödül töreninde, “Aşıklık Geleneği” ödülünü kazanan Aşık Ali Rıza Ezgi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Kars'ta doğan ve Aşık İlhami Demir'in öğrencisi olan Aşık Ali Rıza Ezgi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezindeki törenin ardından yaşadığı İzmir'e döndü. İzmir'de üyesi olduğu İzmir Halk Ozanları ve Aşıkları Derneğine gelen 71 yaşındaki ödüllü sanatçı, burada dernek üyesi arkadaşları tarafından karşılandı.

10 yıl gecikmeyle gelen ödül mutlu etti

Arkadaşlarının sevinç ve gururla karşıladığı Ali Rıza Ezgi, İHA muhabirine konuştu. Ezgi, ödülü aslında 2010 yılında alacağını; ancak bazı nedenlerden dolayı 2020'ye ertelendiğini belirterek, “Aslında ödülü geç almam çok iyi oldu; çünkü 2010 yılında alsaydım başka bir kişinin elinden alabilirdim; ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldım, çok mutluyum. Bu ödül benim için çok büyük ve çok önem taşıyan bir ödül, her insana nasip olmaz. Ben isterim ki bu ödülden tüm aşık arkadaşlarım faydalansın” dedi.

“Sanatçı, bir memleketin azı dişidir”

“Aşıklık Geleneği” ödülünü aldıktan sonra yurt için ve yurt dışından birçok insanın kendisini aradığını söyleyen Ezgi, “Ödülü aldıktan sonra Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Gürcistan'dan ve en çok Azerbaycan'dan tebrik eden oldu. Türkiye'de yaşayan insan hazinesi olarak gösterilmem en çok gurur duyduğum şey. Bu ödülü almadan önce hiçbir sosyal güvenceye sahip değildim. Doktora bile gidemiyordum. Böyle yaşadık, böyle bedel ödedik ama şükürler olsun. Ben istiyorum ki bütün sanata değer verilsin; çünkü sanatçı, bir memleketin azı dişidir. Eğer bir insanın azı dişi çekilirse, o insanın geride kalan 31 dişi temel tutmaz” ifadelerini kullandı.

“Aşıklarımıza sahip çıkılsın”

Aşık Ali Rıza Ezgi, yarım aşırı aşkın sanat hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışından yüzlerce ödül aldı. 27 yıldır Ege Üniversitesinde öğrencilere Halk Aşıklığı Geleneği hakkında ders verip halk hikayelerini anlattığını söyleyen Ezgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan şu isteklerde bulundu:

"Ben istiyorum ki bizden sonra gelen aşıklar bu zorlukları yaşamasın. Aşıklarımıza sahip çıkılsın. Bu konuda eğitim veren okullar açılsın, ustalar çırak yetiştirsin. Usta-çırak ilişkileri kurulsun; ayrıca, İzmir Halk Ozanları ve Aşıklar Derneği olarak kötü bir binada yaşıyoruz. Bizim gelirimiz yok, gücümüz yetmiyor, bize İzmir'de normal şartlar içinde okul gibi kullanacağımız yer verilsin. İnşallah bakanımız bu konuya bir ilgi göstererek bize yer verir.”

İzmir Halk Ozanları ve Aşıklar Derneği Başkanı Celal Bulut, Aşık Ali Rıza Ezgi'yle beraber 20 yıldır bu dernek çatısı altında bulunduğunu ve bu süre içinde çok fazla konserler verdiklerini söyledi. Celal Bulut, “Ali Rıza Ezgi bir cevherdir, Türkiye çapında tanınmış ve birçok ödül alan ozanımızdır. Bu aldığı son ödül çok değerli, herkese nasip olmayan bir ödül. Türkiye'de şu anda 500'ün üzerinde aşık var. Ali Rıza Ezgi bu ödülü 2010 yılında rahmetli Neşet Ertaş ve Maksut Feryadi ile birlikte alacaktı. Bu ödülü hak etmişti. Kendisini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum, Allah uzun ömürler versin” dedi.