10 yıl önce öldürülen kadının cinayetinde ihmalden yargılanan emekli polis: “Koruma kararını sanığa tebliğ ettik”

İzmir'de 10 yıl önce gerçekleşen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Serpil Erfındık'ın (38), boşandığı eşi Vedat Atik (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette ihmalden yargılanan 8 tutuksuz memurdan birisi olan emekli polis G.B., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, koruma kararını sanığa tebliğ ettiğini söyledi.

Olay, 15 Aralık 2013'te İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesinde meydana geldi. Vedat Atik, oğlunu görmek için 3 yıl önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olan Serpil Erfındık'ın evine gitti. Burada Vedat Atik, çıkan tartışmada Serpil Erfındık'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından yaklaşık 1 hafta arkadaşının evinde saklanan Atik, oğlu ve ailesini gördükten sonra teslim oldu. Gözaltına alınan Atik, tutuklandı. Olay günü oğlunu severken altını kirletince temizlemesi için annesine verdiğini, bu sırada Erfındık'ı kendisine ‘Sen nasıl adamsın?' diye sorduğu için öldürdüğünü söyleyen Atik hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yargılanan Atik, ‘iyi hal' ve ‘pişmanlık' indirimleriyle ‘Kasten öldürme', ‘Hırsızlık', ‘Hakaret ve tehdit' suçlarından 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Erfındık'ın ailesinin avukatlarının itirazları üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, 2018 yılında kararı onadı. Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Erfındık'ın öldürülmeden önce eski eşi Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen, korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine avukatlar bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verilip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti. Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), G.B. (60), R.K.S., ilçe jandarma komutanlığında görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında ‘Görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Savcı, Serpil Erfındık'ın boşandığı eşi Vedat Atik tarafından hakaret ve tehdit edilmesi olayları hakkında can güvenliği formlarını hazırlayan, tebliğ eden, tedbir kararlarının uygulanmasından sorumlu olan polis memurları A.İ.Ö., G.İ., G.B., R.K.S., genel idari hizmetler memurları S.S. ve M.F.O.'nün tüm tedbir kararlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne tebliğ ettiğini, bu duruma rağmen gerekli tedbir kararlarını almayan İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y.'nin ve etkin ve pratik önlem almayan İ.Ö.'nün görevlerini ihmal ederek Serpil Erfındık'ı yaşama hakkını koruyamadıklarını belirtti. İddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“İlgililere tebligatı yaptığımı hatırlıyorum”

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. 8 sanığın İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı duruşmaya tutuksuz sanık G.B.'nin yanı sıra Erfındık'ın annesi Tülay Aksakal ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuksuz sanık G.B., suçsuz olduğunu belirterek, “Olay tarihinde Buca Şehit Erçin Polis Merkezinde adli infaz, yani mahkemelerden gelen evraklarının takibinde görevliydim. Gerekli yazışmaları yapıyordum. Olayla ilgili koruma kararının bize geldiğini hatırlıyorum. İlgililere tebligatı da yaptığımı hatırlıyorum. Evrakların hepsi dosyada vardır. Şikayetçi, belli bir süre oturduktan sonra başka adrese taşındı. Ben de evrakları Buca Polis Merkezine havale ettim. Ben görevimi zamanında ve düzenli yaptığımı düşünüyorum. Herhangi bir ihmalim de gecikmem de yoktur. Bu sebeple de suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Duruşmada söz alan Erfındık'ın avukatı Özgü Bingöl, “Anayasa Mahkemesinin kararı incelendiğinde, maktul yönünden koruma tedbirlerini almayan, uygulamayan ya da uygulamasında gecikme gösteren kamu görevlilerinin eylemlerinden kaynaklı ihmale dayalı dair bir tespite dayalı ihlal kararı verdiği ve maktulün öldürülmesinin önüne geçilebilmesi imkanı varken bunun önüne geçilmediği gerekçesini mahkemenin yargılaması safahati sırasında dikkate alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.