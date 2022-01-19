100 bin lira değerinde 14 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 14 adet akü çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi sanayi üzerinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, baz istasyonunda hırsızlık olayının gerçekleştiğine dair bilgi alan polis ekipleri zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Çevrede araştırmalarda bulunan ekipler, olaya karışan F.K., S.Ö. ve F.O.'yu kıskıvrak yakaladı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 14 adet 150 voltluk akü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler ise telekomünikasyon şirketi yetkililerine teslim edildi.