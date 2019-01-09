100 TL karşılığı erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni hakim karşısında

İzmir'de iki erkek çocuğuna 100 lira verip öpüştürdüğü videolar kamuoyunda infial oluşturunca tutuklanan sosyal medya fenomeni, mahkemede verdiği ifadesinde daha çok kazanç elde etmek için bu tür videolar çektiğini söyledi.

İzmir'in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ'un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., videoda yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kurgu gereği çekiliş yaptıklarını ve kağıtta erkek erkeğe öpüşme çıktığını söyleyen Bulut Altuğ, “C.S. ve K.Y. öpüşüyormuş gibi yaptı. Biz de bunun videosunu çektik. Kurgu gereği kendilerine toplam 100 TL verdim ancak parayı bana iade ettiler. Bu tür videolar takipçi sayımı arttırıyor. Takipçi sayım artınca kazandığım gelir de artıyor” dedi.

Toplumda infiale neden olan videoyu çeken F.B.B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, paylaşımları Bulut Altuğ'un yaptığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini savundu.

Tutuksuz sanık F.B.B.'nin adli kontrol şartlarını kaldıran mahkeme heyeti, Bulut Altuğ'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İki erkek çocuğa 100 lira veriş öpüştürdü

2018'in Ekim ayında yaşanan olayda İzmir'de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınlayan sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ (22), gözaltına alarak ifade için emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Altuğ, görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Altuğ tutuklandı. Videoyu çeken arkadaşı F.B.B ise adli kontrolle serbest bırakıldı.