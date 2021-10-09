100. Yıl Marşı için değerlendirme süreci başladı

yılına unutulmaz bir armağan bırakmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması'nın ilk etabı için jürinin değerlendirme süreci başladı. Toplam 497 şiirle başvurulan yarışmada, en yüksek oyu alan 5 eser 29 Ekim 2021'de ilan edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışmasında” jürinin değerlendirme süreci başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan jüri toplantısına yarışmanın seçici kurulunun danışman üyeleri eski Kültür Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Milli Kütüphane Derneği Başkanı ile İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı Ulvi Puğ, Ankapella Korosu Kurucusu Koro ve Orkestra Şefi Doç. Dr. Ahter Destan, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Besteci Turgay Erdener, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı ve Besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, besteci ve etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü ve keman sanatçısı Emel Sevil Özer katıldı.

497 şiir başvurusu

İki etaplı yarışmanın ilk aşaması olan şiir yarışmasında 1 Ekim'de başvuru süreci tamamlandı. 497 başvurudan 40'ı yarışma şartnamesine uymadığı için değerlendirilme dışında bırakıldı. Jüri üyeleri, başvurusu onaylanan 457 eseri amaca uygunluk, teknik ve estetik olmak üzere 3 ana başlık altında değerlendirerek puanlayacak. En yüksek oyu alan 5 eser 29 Ekim 2021'de ilan edilecek.

Final konseri 29 Ekim 2022'de

Yarışmanın ilk etabının tamamlanmasının ardından beste yarışmasına geçilecek. Başvurular 1 Eylül 2022'ye kadar yapılabilecek. Yarışmada şiir kategorisinde ödüle değer görülen 5 eserin sözleri kullanılabileceği gibi beste sahipleri başka sözleri de tercih edebilecek. Toplamda 10 eser seçilerek finale çıkacak. 29 Ekim 2022'de ise final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül töreni var.

Birinciye 100 bin lira ödül

Beste kategorisinin birincisine 100 bin lira ödül verilecek. Eğer birinci olan bestede, ödüle değer görülen şiirlerden biri kullanıldıysa bu eser de şiir dalında birinci sayılacak ve şairine 100 bin lira ödül sunulacak. Kalan 9 besteye 10 biner liralık mansiyon ödülü verilecek.

Şiir kategorisinde seçilen şiirlerden hiçbiri birinci olan bestede kullanılmadıysa 5 şiirin şairine de, eğer şiirlerden 1'i birinci olan bestede kullanıldıysa kalan 4 şiirin şairine 10 biner liralık mansiyon ödülü takdim edilecek.