100 yıl önce bugün Selçuk işgalden kurtuldu, yarın da İzmir

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ilçede çeşitli etkinlikler kutlandı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Şimdi artık kurtuluşumuzun yıl dönümünde, 100 yıllık barışın gururuyla; cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz” dedi.

Selçuk'un kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kurtuluşun 100. yılına dair tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Sengel, İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Selçuk'un işgalden kurtuluşunun yıldönümünde geleceğe dair umut ve kararlılığa vurgu yaptı.

Sengel, Selçuk'un kurtuluşu sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde süren 100 yıllık barışa değinerek, “Bugün emperyalizmin işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz. 100 yıldır bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. 100 yıldır dünyanın dört bir yanında savaşlar sürerken, biz barışı her şeye rağmen yaşıyor ve yaşatıyoruz. 100 yıldır şanlı bayrağımızı ülkemizin dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz. 100 yıllık egemenliğimizi, dünyanın büyük devletlerinin tüm gücü ve hevesine rağmen yurdumuzda kurtuluş ateşini yakanlara borçluyuz. İzmir'den düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'e borçluyuz; işgal altındaki İstanbul'dan ve yurdun dört bir yanından milli mücadeleye akın akın katılan on binlerce vatan evladına borçluyuz. Ama en çok da 'Geldikleri gibi giderler' diyebilme cesaretini ulusumuzun kurtuluş zaferiyle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz ve elbette onun hep yanı başında olan, ülkemizi tüm zorluklara rağmen ikinci bir dünya savaşının acılarından kurtaran İsmet Paşamıza borçluyuz” dedi.

100 yıllık barışın gururuyla cumhuriyetin ikinci yüz yılına

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yaklaşan 100. yılına vurgu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Şimdi artık kurtuluşumuzun yıl dönümünde, 100 yıllık barışın gururuyla; cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Aradan geçen 100 yılda yurdumuzu savunmak için şehit olan vatan evlatlarına ve gazilerimize minnettarlığımızla; barışı korumaya kararlıyız. Savaş ve işgal yıllarından cumhuriyete uzanan büyük destanı, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadan, yeni bir yüz yıla taşıyacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılını demokrasi ile taçlandıracağız. Dahili ve harici tüm bedbahtlara rağmen, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyetini; barışın, kardeşliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin büyük ülkesi haline getireceğiz.” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasından sonra Efes Selçuk'un kuruluşunun 100. yılı sebebiyle düzenlenen resmi tören şiir okunması, zeybek gösterisi ile devam etti.

Törenin sonunda, Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kurtuluşun 100. yılı” adlı gösteri katılımcıları duygulandırdı.