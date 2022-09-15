“100. Yılın Işığında Atatürk'ün Gölgesinde" fotoğraf sergisi Selçuk Efes Kent Belleği'nde

yılına özel olarak Selçuk Efes Kent Belleği'nde açılan “100. Yılın Işığında Atatürk'ün Gölgesinde” fotoğraf sergisi devam ediyor. Yoğun ilgi gören sergi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Selçuk Efes Kent Belleği'nin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu dijital ortama aktardığı Atatürk'ün Efes Selçuk'a gelişlerinde çekilen fotoğraflar ve kentte gerçekleşen milli bayramlar, anma ve kutlamalarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, Efes Selçuk'un kurtuluşunun 100. yılında açılmıştı. Cumhuriyet tarihinin Selçuk'taki izlerini anlatan sergide ayrıca Atatürk'ün 10. Yıl Nutkunun kopyası da sergileniyor.

Atatürk'ün su içtiği tas Kent Belleği'nde

“100. Yılın Işığında Atatürk'ün Gölgesinde” adlı serginin en dikkat çekici parçası ise Mustafa Kemal Atatürk'ün su içtiği tas oldu. Selçuk'ta yaşayan Girit göçmeni Fatma Irmak'a ait olan tas, 9 Şubat 1924'te Atatürk'ün Selçuk ziyareti esnasında, o sıralarda 5 yaşında olan Fatma Irmak tarafından Atatürk'e su ikram edilirken kullanılmış. Bir asırlık hikâyesi olan bakır tas da artık Selçuk Efes Kent Belleği'ne emanet. Atatürk'ün su içtiği bakır tas, Selçuk Efes Kent Belleği'ne Atakan Çiğdem tarafından bağışlandı.