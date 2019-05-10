100 yıllık bağımsızlık ateşi Çiğli'de yanacak

Bağımsızlığımızın sembolü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “İlk Kurşundan İlk Adıma 100.
Bağımsızlığımızın sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri kapsamında kapsamlı bir programla kutlanacak.
Çiğli Belediyesi bu yıl 19 Mayıs etkinliklerinde de bir ilke imza atacak. Gazeteci Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu atarak İzmir'in işgaline karşı mücadeleyi başlatmasını hatırlatan Başkan Utku Gümrükçü, “Bağımsızlığımızın sembolü olan 15 Mayıs 1919 ile 19 Mayıs 1919 tarihlerini birleştirip 5 günlük kapsamlı bir etkinlik hazırladık. İzmir'in tarihi ile Türkiye'nin tarihi birdir. Bağımsızlığımızın sağlandığı dönüm noktalarını hemşehrilerimize bir bütün olarak anlatacağız” dedi.
Etkinlikler 5 gün sürecek
Çiğli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk kez geniş kapsamlı bir etkinlik programı gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca sürecek olan etkinlik programında konserlerden, söyleşilere, satranç turnuvasından, halk oyunları gösterisine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Fener alayı ve kortej yürüyüşleriyle de Çiğli halkının bu coşkuya ortak olması sağlanacak.
Direnişin sembol ismi unutulmadı
19 Mayıs kutlamaları, İzmir'in işgaline karşı gelen ve halkı direnişe çağıran ve Kurtuluş Savaşının sembol isimlerinden Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı 15 Mayıs tarihinin yıl dönümünde saat 16.00'da Egekent Parkı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye tören alanında sona erecek kortej yürüyüşünün ardından Atatürk büstüne çelenk sunumu töreni gerçekleştirilecek.
Ünlü sanatçılar sahne alacak
Etkinlikler kapsamında 15 Mayıs'ta düzenlenecek ve moderatörlüğünü Nazan Keskin'in yapacağı “100. Yılında İşgalden Kurtuluşa” söyleşisine akademisyen Elfin Tataroğlu ve Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katılacak. 16 Mayıs'ta düzenlenecek “100. Yılında Milli Mücadele” söyleşisine Gazeteci Tevfik Kızgınkaya ve Prof. Dr. Suat Çağlayan konuşmacı olarak katılacak. Aynı gün ünlü tiyatro oyuncusu Utku Erişik de, tek kişilik gösteri "Hoşgelişler Ola" ile sahne alacak. Erişik, sergileyeceği sahne performansıyla cumhuriyetin yoksul ama onurlu, yorgun ama idealist insanlarını ve Kurtuluş Savaşını anlatacak. 17 Mayıs'ta ise ünlü rock grubu Redd sahne alacak. Etkinlikler 18 Mayıs'ta Ataşehir Mahallesi Akvaryum Kafe'den başlayıp konser alanında sona erecek fener alayı ile devam edecek. Aynı gece gençlerin severek dinlediği Ogün Sanlısoy vereceği konserle kurtuluş coşkusunu yaşatacak. Ayrıca 18-19 Mayıs tarihlerinde satranç turnuvası düzenlenecek.
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşının önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 5 gün süren etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi. Tüm Çiğli halkını bu coşkuya ortak olmaya çağıran Başkan Gümrükçü, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yılını büyük heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimizle Çiğli'mizde “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” başlığı altında bir dizi söyleşi, konser, tiyatro ve etkinlikler düzenliyoruz. Tüm Çiğli halkını bizlerle bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.
"İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" Etkinlik Programı
15 Mayıs 2019 - Çarşamba
16.00 Kortej
Başlangıç Ege Kent Parkı - Atatürk Anıtı
16.30 Atatürk anıtı çelenk sunumu,
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün konuşması
Halk Oyunları Gösterileri
17.30 Söyleşi : “100. Yılında İşgalden Kurtuluşa”
Elfin Tataroğlu
Nasuh Mahruki
Belediye Konferans Salonu
20.00 Tiyatro Gösterimi
“Hoşgelişler Ola”
Utku Erişik
Belediye Konferans Salonu
16 Mayıs 2019 - Perşembe
17.30 Sergi 100. Yılında Milli Mücadele
Belediye Sergi Salonu
18.00 Söyleşi: “100. Yılında Milli Mücadele”
Tevfik Kızgınkaya
Suat Çağlayan
Belediye Konferans Salonu
17 Mayıs 2019 - Cuma
18.00 Konser Katip Çelebi Üniversitesi Gençleri
Rul'in Rock Topluluğu Konseri
21.00 Grup Redd
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu önü
18 Mayıs 2019 - Cumartesi
Satranç Turnuvası
Çiğli Belediyesi ve Türkiye Santranç Federasyonu işbirliği ile
Pelikan Cafe Düğün Salonu
19.19 Fener Alayı
Akvaryum Cafe Önü - Konser alanı
21.00 Konser
Ogün Sanlısoy
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu önü
19 Mayıs 2019 - Pazar
Satranç Turnuvası
Çiğli Belediyesi ve Türkiye Santranç Federasyonu işbirliği ile
Pelikan Cafe Düğün Salonu