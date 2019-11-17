11 büyükşehir belediyesinden tarım konusunda işbirliği

11 büyükşehir belediyesinin katıldığı "Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması" çalıştayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.

1 Kasım'da CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanını ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu buluşmada alınan karar üzerine tarımda işbirliğini geliştirmek üzere “Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması Çalıştayı”nda bir araya geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen iki günlük çalıştayda, üreticinin ürününü değerinden satmasını sağlayacak ve aradaki tedarik zincirini kısaltarak tüketicilerin güvenilir, ucuz meyve ve sebzeye erişimini sağlayabilecek bir yol haritası belirlenecek. 11 kentin tarımsal üretim kapasitesi ve tüketim potansiyelinin karşılıklı değerlendirileceği toplantıda, 11 ilde tüketici ile üreticilerin aracısız buluşacağı ortak bir pazarlama ve dayanışma ağının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atılacak.

“Tarım, üretim ve gıda meselesi, sadece ekonomik yönüyle değil; toplumsal, ekolojik, tarihsel, kültürel ve siyasal boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirilecek geniş bir mesele” diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ülkeye örnek olduğumuz kırsal kalkınma stratejimizle, küresel sistemin ülkemizde oluşturduğu bu olumsuz sonuçlara karşı 'başka bir tarım mümkün' ifadesiyle yola çıktık. Doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretenin alnının terinin karşılığını alabildiği kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdik. Karakılçık buğdayı gibi ata yadigârı yerel tohumlarımızı elden ele ovalara taşıyor, bolluk ve bereketi Anadolu'yla yeniden buluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

17 Kasım'da da devam edecek çalıştayın ilk oturumunda, çalıştaya katılan büyükşehir belediyeleri tarım alanındaki planlarından örnekler verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi: Paketleme tesisi kurularak üretilen bakliyatların satılması sağlanacak. Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğiyle mücadele çalışmaları yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ahşap El Sanatları Kooperatifi kurulacak ve bununla ilgili ilk defa bir fuar gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencilerine bilgi ve eğitim verilerek küçük çiftçiler yetiştirilecek. Ankara jeotermal başkenti olacak. İlk defa muz yetiştiriciliğine başlanacak. Mikroklima alanlarda yeni bitki türlerinin üretimi başlayacak. Merkop merinos koyun projesi ve yanında güneş enerjili bir çadır, karavan olacak. Sözleşmeli üreticilik, yerli tohumumun üretimi, kadın kooperatiflerini tek bir çatı altında toplanarak kadınların köye dönüşünün teşviki için çalıştaylar yapılması sağlanacak. Halk market kurulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Güneş enerji santralleri, sulama tesislerine destek sulama borusu yardımı, vana yardımı su pompası süt soğutma tankları kesimhaneler revize edildi. Sulama kooperatiflerine ve üretici kooperatiflerine teknik malzeme desteği verildi. Sera ve meyve bahçeleri atıkları değerlendirilerek üreticinin üretim maliyetini düşürmeye yönelik geri dönüşüm projesi hayata geçirilecek. Çiçek soğanı üretim depolama tesisi ve coğrafi işaretlemeyle yöresel ürünlere destek verilecek. Halk süt ve halk mama ile birinci elden edilecek ürünlerin işlenerek gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları başta olmak üzere çocuklara süt ve mama desteği sağlanacak. Anket çalışmalarıyla bölgenin ihtiyacı belirlenecek. Yaprak ve toprak analizleri yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Süt soğutma tankları dağıtılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının kullandığı ürünler üretici kadınlardan alınıyor. Yerel tohum fide üretimi ve ücretsiz dağıtım gerçekleştiriliyor. Küçükbaş hayvancılıkta sakız koyunu üretim çiftliği yerli hayvan ırklarının korunması çoğaltılması üreticinin kalan ürününü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çine arıcılık müzesi çocuklara eğitim veriyor. Kırsal turizm hayata geçirildi. Köy yolları asfaltlandı. Sadece Kooperatif ürünlerinin yer aldığı Ege Et Marketi İzmir'de açılacak. Tarım akademisi kurularak üretim ve eğitim desteklenecek. Ata tohumu marketlerde yerini alacak. Doğal gübre ve ege otlarının üretimi ve desteklenmesi sağlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: İpek böceği yetiştiriciliği tesisi hayata geçti. Damızlık dut bahçeleri kuruldu. Odunpazarı bölgesinde ipek böceği ürünlerinin sergileneceği müze kurulacak. Manda yetiştiriciliği konusunda kooperatiflerle işbirliği yapıldı. Halk süt projesiyle kooperatiflerle anlaşma yapılarak üreticiden tüketiciye aracısız ulaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Çilek fidesi dağıtım projesi, yerli zeytin çeşitleri korunması projesi hayata geçti ve büyükbaş hayvan tırnak bakım projesi hayata geçti. Defne yağı üretim projesi, ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği başlayacak. Benimle büyü projesiyle 1-3 yaş arasındaki çocuklara süt dağıtımı yapılacak. Tarımsal eğitim merkezi kurulacak. Cezaevi işbirliği kapsamında denetimli serbest hükümlülerle sebze üretimi yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi: Arıcının Elektrik İhtiyacının Karşılanması projesiyle ürün kalitesinin ve verimin artması sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Çiftçiye sera naylon desteği veriliyor. Öğrencilere ve izcilere uygulamalı tarım eğitimleri veriliyor. Hal projesinin inşaatı başladı. Kasa yıkama tesisi ve semt pazarları kuruluyor. İhtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımı yapılıyor. Lojistik ve üretici pazarlarıyla tarım ve hayvancılığa destek verilecek. Toprak Koruma ve Tarım Alanlarının Planlanması projesiyle tarım alanlarının imara açılmaması, toprak analizi, biyolojik çeşitlilik, üretici örgütlenmesi ve köylerin cazibe haline gelmesi sağlanacak. Ekolojik Bilim Köyü ve Tarım AR-GE Merkezi ve su ürünleri hali kurulacak. Kuru baklagil üretim teşviki sağlanacak. Süt üretimine teşvik verilecek. Kestanelik Kesimhanesi Dönüştürme Projesi hayata geçirilecek. Semt pazarları bilgi sistemi kurulacak. Petrol kullanan teknelerden akülü teknelere geçiş sağlanacak. Çiftçiye ücretsiz sulama desteğiyle sulama göletleri hayata geçecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Üretim yolları ilk defa İzmir'de asfaltlandı. 2007 yılından bugüne kadar fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden; küçükbaş hayvan, arılı-arısız kovan ve arıcılık malzemeleri ile bal alımları da üretici birliklerinden sağlandı. Pagos ve Kültürpark'ta açılan üretici pazarlarına yenilerini eklenecek. Üretici birliklerinden satın alınan damızlık koyun, koç, keçi ve tekeleri, eğitim verilen yetiştiricilere dağıtılıyor. Gezici eğitim aracı ile tarımsal üretimin çeşitliliği ve alternatif geçim kaynakları artırılıyor. İstiridye mantarı üretimi, Karakılçık buğdayı gibi ata tohumların ekimi teşvik ediliyor. Zeytin sineği, kestane kanseri ile mücadele ediliyor. “Süt Kuzusu” projesi ile hem yerel üreticiye destek sağl anıyor hem de 1-5 yaşarası çocuklara ücretsiz süt dağıtılıyor. 13 noktada kurulan tarımsal erken tahmin ve erken uyarı sistemi 14 ayrı nokta da daha kurulacak. Yem fabrikası kuruluyor. Küçükbaş hayvan desteğinin ardından büyükbaş hayvan desteklerine başlanıldı. İzmir mozerellası üretmek için manda çiftliği kurulacak. Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde iki yılda bir İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen “Terra Madre” gastronomi fuarı 2021'de İzmir'e gelecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Zeytin ve yaprak salamura tesisi hayata geçirildi. Kadın kooperatiflerinden mevsimsel çiçekler, hediyelik eşyalar satın alınıyor. Okul sütü projesi başladı. Nergis ve lavanta köyü yapılacak. Tarımsal Atıklarla İstiridye Mantarı Kompost Üretim Tesisi (ÇKA Destekli) kurulması ve istiridye mantarı üreticilerine destekleme projesi hayata geçirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği, Trüf Mantarı Üretim, Sakız Ağacı Deneme Bahçesi, Koleksiyon Bağ, İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Sığla Ormanı projeleri gerçekleştirildi. Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı ve mevcut ürüne göre gübre ve sulama yöntemi önerisi yapılıyor. Bahçenizin Doktoru projesiyle hastalıklarla mücadele ediliyor. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi oluşturuldu. Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı Laboratuvarında tohumların özel bir yöntemle -196 C'de sıvı azot içinde yüzlerce yıl koruma altına alınıyor. Distilasyon Tesisi projesiyle üreticiler bitkilerin yağlarını bu tesiste çıkarıyor. Peteklerin zararlılardan korunması üzerine Temiz Petek projesi uygulandı. Geleneksel Peynir Üretimi ve Slow Cheese Uluslararası Peynir Festivali ile Tarihin Tanıkları Anıt Ağaçlar projesinin rehabilitasyonu sağlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Mera iyileştirme ve Yönetimi projesiyle ot verimi artırılıyor. Köylere suvat tesisi yapıldı. Baklagil yem bitkileri ekiliş alanları geliştirildi. Hayvan içme suyu göletleri oluşturuldu. Mandacılığı geliştirme projesiyle ilçede mandacılık tekrardan yaygınlaşıp, canlandı. Bağcılığı geliştirme projesiyle doğru yetiştiricilik ile birim alandan alınan üzüm miktarı ve kalitesi yükseltildi.