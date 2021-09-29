11 CHP'li büyükşehir belediyesi ortak orman politikası için buluştu

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının kararıyla oluşturulan “Orman Bilim Kurulu” çevrim içi yaptığı ilk toplantının ardından İzmir Foça'da bir araya geldi. Buluşmanın sonucunda 11 büyükşehir belediyesinin ortak orman politikasının ana çerçevesi tarif edildi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan büyük orman yangınlarının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak kararıyla kurulan Orman Bilim Kurulu, çevrim içi yaptığı ilk toplantının ardından yüz yüze ilk kez Foça'da bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve SODEM sekretaryasıyla yapılan toplantıya; Bilim Kurulu üyesi 9 akademisyen ve büyükşehir belediyelerinin temsilcileri katıldı. Buluşmanın sonucunda 11 büyükşehir belediyesinin ortak orman politikasının ana çerçevesi tarif edildi. Toplantının sonuçları 2021 sonbaharında kurul üyelerinin katkılarıyla bir rapora dönüşecek ve büyükşehir belediyelerinin imzasıyla ortak deklarasyon halinde yayımlanacak. Orman Bilim Kurulu tekrar 2021 yılının son çeyreğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplanacak.

“Konunun uzmanlarına kulaklarımızı kapatmışız”

Kurul toplantısına katılarak üyelerle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok çabuk unutuyoruz; ancak bu mesele unutulacak bir mesele değil. Gerçekten de yaşananlar bu konunun uzmanlarına kulaklarımızı kapattığımızı hatırlattı” dedi.

Son iki yılda İzmir'de yaşanan afetlere ve iklim krizine dikkat çeken Soyer, “İklim krizi bizim coğrafyamızı muaf tutmuyor. İklim krizinin yaşandığı bir çağda ormanlara nasıl daha çok sahip çıkarız, neyi farklı yapmamız gerekiyor, buna bakmamız gerek. Her türlü ekonomik ve ekolojik krizle, orman yangınları ve iklim kriziyle mücadele etmek için dayanışmanın gücüne tüm kalbimle inanıyorum. Burada bulunarak bu ortak çalışmaya katılan tüm bilim insanlarına ve 11 Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Pek çok alandan uzmanın yer aldığı Orman Bilim Kurulu'nun toplantısında orman ekolojisi, orman koruma, ekolojik restorasyon, orman köylüleri ve orman ekonomisi gibi disiplinler bir bütün olarak ele alındı.