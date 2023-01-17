11 yaşındaki çocuk sokak köpeği yüzünden canından oluyordu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken köpek saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sıralarında Torbalı ilçesi Naci Tuncer Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle giden A.U. (11), kendisine doğru sokak köpeğinin koştuğunu görünce bisikletinin gidonunu kırarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil A.U.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk kontrollerinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarptığı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.