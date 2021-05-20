11 yaşındaki karikatüristten Filistinli çocuklara destek

11 yaşındaki karikatürist Taha Arben Vurgun, İsrail güçleri tarafından 10 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlatılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 65 çocuk için Filistinli çocukların sembolü olan “Hanzala” karikatürünü köyünün duvarına çizerek, ellerini arkaya bağlayarak sırtını dönüp poz verdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki karikatürist Taha Arben Vurgun, İsrail güçleri tarafından 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlatılan bombalı saldırılar sonucu 65 çocuğun hayatını kaybetmesine sessiz kalmadı. Filistinli çocukların yanında olduğunu göstermek isteyen Taha Arben, Filistinli çizer Naci el Ali'nin hayat verdiği ve Filistin direnişinin sembolü olan “Hanzala” karikatürünü Bergama ilçesi Araplıova Mahallesi'nde duvarlara çizdi. Profesyonel karikatüristlere taş çıkaran bir çalışmaya imza atan Vurgun, ellerini arkaya bağlayarak sırtını dönüp Filistinli çocuklar için mesaj verdi.

Filistinli çocukların yanında olduğunu belirten Taha Arben, “Mülteci kampında geçen kendi çocukluğundan esinlenerek ortaya çıkardığı ‘Hanzala' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Filistinli çizer Naci el Ali, Hanzala'yı sırtı bize dönük ve elleri arkasında bağlı bir karakter olarak tasarladı. Karikatürist Ali, insanlığın Filistin'de yaşananlara sessiz kalmasından ötürü küskünlüğünün ifadesi olarak Hanzala'yı sürekli sırtı dönük halde resmetti. Hanzala'nın yüzü, Filistin özgür olduğunda görülecektir. Ellerinin arkasında bağlanması ise ‘dışarıdan dayatılan her türlü çözüme kapalılık' anlamına gelir. Ben de artık Hanzala'nın yanındayım ve Filistinli çocukların sesini dünya duyana kadar ben de Hanzala gibi sırtım dönük duracağım. Dünyadaki tüm çocukları da Filistinli çocuklar için bu yapılan bu vahşete sessiz kalanlara karşı sırtlarını dönmeye davet ediyorum” dedi.

Naci el Ali, İsrail işgali sebebiyle ailesiyle beraber küçük yaşta Filistin'den göç etmek zorunda kaldı. Bir süre Lübnan'daki Aynu'l-Hilva Mülteci Kampı'nda yaşadı. Sabra ve Şatilla Katliamı'na bizzat tanıklık etti. Küçük yaşta yaşadıkları kendisini derinden etkiledi ve gençlik döneminde Arap milliyetçilik hareketlerine katıldı. 1960 yılında Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Özellikle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle kısa zamanda fark edildi, çeşitli yayınlarda yer alan çizimleriyle ilgi gördü.

Naci el Ali, Hanzala'yı insanlığın Filistin'de yaşananlara sessiz kalmasından ötürü bir küskünlüğün ifadesi olarak sürekli sırtı dönük halde resmetmiştir. Filistin'in en ünlü sanatçılarından biri olarak kabul edilen Naci el Ali, 40 binin üzerinde karikatür çizdi. En önemli çizgi karakteri olan Hanzala, Filistin'in verdiği özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri oldu. Londra'da 22 Temmuz 1987'de suikasta kurban giden Naci el Ali'nin katili bulunamazken, suikasttan İsrail istihbaratı Mossad sorumlu tutuldu. Ölümünden sonra Dünya Gazeteler Birliğince 'Golden Pen of Freedom' ödülüne layık bulundu.

Naci el Ali'nin hayat verdiği Hanzala ise 10 yaşında bir çocuktur, büyümez. Çünkü Naci el Ali, Filistin'i bu yaşta terk etmek zorunda kalmıştır. Hanzala'nın sırtı okuyucuya dönüktür, elleri arkada birleşmiştir. Bu duruşuyla ülkesinin işgalini protesto etmektedir.