12. Kösedere Üzüm Şenliği'ne yoğun ilgi

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren 12. Kösedere Üzüm Şenliği, İzmir'den ve yurdun farklı kentlerinden gelen binlerce vatandaşın katılımına sahne oldu.

Karaburun Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kösedere Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği “12. Kösedere Üzüm Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu. 17 Ağustos Cumartesi günü kortejle başlayan şenlik, iki gün boyunca her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle devam etti. Şenlik kapsamında; üzüm çeşitleri, üzümle yapılan yöresel yiyecek ve içeceklerin satıldığı stantlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kösedere Üzüm Şenliği için gelen ziyaretçiler, stantlarda satılan üzümlere ve yöresel ürünlere ilgi göstererek ürünler hakkında bilgi aldı.

İlk gün Kösedere Şenlik Alanında Atabey Aydın ve Grup Sefirin Türk halk müziği performansı ile başlayan gece, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nükhet Duru'nun danslarla, renklendirdiği konseri ile devam etti.

Şenliğin ikinci gününde, Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Dr. Özlem Altındişli, Dr. Ahmet Uhri, Ege Kacar ve Ziraat Yüksek Mühendisi Elvan Hatipoğlu, Karaburun Yarımadasında Bağcılığın Sürdürülebilirliğini konu alan söyleşide bir araya geldi. Kösedere Meydanı'nda üzümün Anadolu'daki yolculuğunun, sürdürülebilir bağcılıkta yetiştiricilik uygulamalarının ve bağda çevre dostu zararlı yönetiminin anlatıldığı söyleşide, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karaburun Yarımadası'ndaki tarımsal çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Festivalin son günü ise "En Güzel Üzüm" ve "Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması" gerçekleştirildi. En Güzel Üzüm yarışmasında, en iyi ve en kaliteli üzümü yetiştiren üreticiler değerlendirildi. Geleneksel güzellik yarışmasında ise mahallenin en güzel kızları seçildi. Yarışmada Tutku Özübüyük birinci, Buse Uluğ ikinci ve Bahar Ermiş üçüncü seçilirken, birbirinden güzel hediyelerin de sahibi oldu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı yalnız bırakmadı.

Karaburun'a ve Kösedere'ye yakışan bir şenlik hazırladıklarını belirten İlkay Girgin Erdoğan, "Antik çağlardan bu yana üzümüyle marka olmuş, Avrupa'ya zamanında üzüm ihraç etmiş olan Karaburun; üzüm çeşitleri, mandalinası, nergisi, enginarı, kopanisti peyniri, karabaş otu, gastronomisi, sanatı ve tarihiyle marka değer haline gelecek" dedi.

Tarım kooperatifleri eliyle organik ve sürdürülebilir tarım projelerini katma değer yaratan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda geliştirecekleri projelerle yerelde kalkınmayı destekleyeceklerini dile getirdi.