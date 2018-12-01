13 kelebek trajedileriyle Kadın Müzesi'nde

Konak Belediyesi ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahneye koyduğu ‘Kelebeklerin Peşinde' isimli dramatizasyon çalışmasını ‘Canlı Müze Performansı' adı altında İzmir Kadın Müzesi'nde devam ettiriyor.

Konak Belediyesi'nin Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla hayata geçirilen ‘Kelebeklerin Peşinde' isimli mini tiyatro oyunu ilk olarak geçtiğimiz günlerde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Mücadeleleriyle, uğradıkları haksızlıklarla tarihe geçen 13 kadın karakter; Sojourner Truth, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Halide Edip Adıvar, Nezihe Muhiddin, Patria, Minerva, Maria Mirabel Kardeşler, Türkan Saylan, Malala Yusufzai ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zebeyde Hanım bu kez İzmir Kadın Müzesi'nde ziyaretçileri trajik ve çarpıcı hayat hikayelerinde yolculuğa çıkartıyor.

Adıvar, kurtuluş yıllarına götürdü

Ülkelerinde kadın hakları için, özgürlükleri için mücadele eden ve tarihe geçen kadınlar verdikleri var olma mücadelesini ve yaşadıkları olayları müzenin çeşitli mekanlarında canlandırdı. Her birinin trajik hikayesi ziyaretçileri derinden etkiledi. Türkiye'den de Milli Mücadele yıllarında Türk Edebiyatı'nın öncü kadın yazarlarından, siyasetçi ve iyi bir hatip olan Halide Edip Adıvar'ı Şelda Işık Tumluer canlandırdı. Kendi yazdığı metni başarıyla sahneleyen ve izleyenleri adeta Kurtuluş Savaşı yıllarına götüren Tumluer, Adıvar'ın İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki mitinginden bir kesit sundu.

‘Kelebeklerin Peşinde' isimli oyun 3 Aralık Pazartesi günü Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yeniden sahnelenecek. 5, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde de Konak Belediyesi'nin Kadın Müzesi'nde oyundan mini kesitler ‘Canlı Müze Performansı' adı altında ziyaretçilere sunulacak.