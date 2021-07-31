14. Türkiye Tiyatro Buluşması Selçuk'ta başlıyor

Her yıl yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan Türkiye Tiyatro Buluşması, bu yıl "Tiyatro Özgürleştirir" sloganıyla 2-6 Ağustos tarihleri arasında Selçuk'ta gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tiyatrolar Birliği iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte, birbirinden önemli isimlerin katılacağı söyleşiler, oyunlar ve atölyelerle dolu bir program yer alıyor.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlenecek “Dünyayı Eşitlik Güzelleştirecek” ve “Yerel Yönetimler ve Tiyatro Politikaları” söyleşileri ile başlayacak. “Dünyayı Eşitlik Güzelleştirecek” söyleşisine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ece Uslu ve Zeynep Altıok katılacak. “Yerel Yönetimler ve Tiyatro Politikaları” söyleşisinde ise Başkan Sengel'in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin konuşmacı olarak katılacak. 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasının ilk günü saat 21.00'de Carpouza Cafe'de İzmir Flamenko Derneğinin “Nermin” adlı gösterisi ile sona erecek.

Söyleşi, atölye ve oyunlarda Rutkay Aziz, Taner Barlas, Yaşar Gündem, Levent Üzümcü, Ece Uslu, Cezmi Baskın'ın da aralarında bulunduğu isimler sanatseverler buluşacak.

“Tiyatro Özgürleştirir” sloganı ile düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasında tiyatro toplulukları, meslek birlikleri ve sanatçıların katılımıyla düzenlenen söyleşi ve atölyelerde tiyatronun sorunları tartışılacak, katılımcı gruplar tarafından oyunlar sergilenecek. 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasında 2 Ağustos'ta Nermin (İzmir Flamenko Derneği), 3 Ağustos'ta Frida (Küçük Salon), 4 Ağustos'ta Aşk Dersleri (Füsun Demirel Tiyatro 11), 5 Ağustos'ta Kuvâyi Milliye Destanı – (Samsun Sanat Tiyatrosu), 6 Ağustos'ta Adalet Sizsiniz (Perdeci Oyuncuları Rutkay Aziz Taner Barlas) adlı oyunlar seyirci ile buluşacak. 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasında yer alan etkinlikler; Ahmet Ferahlı Parkı, Pamucak Kamp Alanı, Selçuk Belediyesi Düğün Salonu ve Amfi Tiyatro'da düzenlenecek. Tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alacak.