14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin, enkazın altından sağ olarak çıkartıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok hasar gören ilçelerden olan Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra iyi haber geldi. Enkaz altında kalan İdil'in sesini duyan arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, sesin geldiği yönü hummalı bir çalışma sonucu kazarak, enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'i sağ olarak kurtardı. Sedye yardımıyla ambulansa bindirilen İdil, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

İdil Şirin'in kurtarıldığı Emrah Apartmanı enkazında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve çok sayıda depremzede ile İzmirliler çalışmaları takip etti.