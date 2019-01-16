15 Cezayirlinin yaşadığı evde korkutan yangın

İzmir Konak'ta 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklu kişinin yaşadığı dairede yangın çıkması üzerine 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evde mahsur kalan 2 kişiden biri yine ekiplerce kurtarılırken diğeri ise canını kurtarmak için balkondan atladı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 2. katında saat 07.15'te yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklunun bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak 13 kişiyi kurtardı. 2 kişinin mahsur kaldığı evde 1 kişi ise balkondan atlarken evde mahsur kalan diğer kişi de ekiplerce kurtarıldı. Balkondan atlayan şahıs ve sonradan kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Balkondan atlayan şahsın ayağının kırıldığı, İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan apartmanın üst katlarında bulunan dairelerde yaşayan 5 kişi de binadan tahliye edildi.