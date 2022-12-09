15 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine istinafta indirim

İzmir'deki depremde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin davada yerel mahkemece 3 sanığa verilen hapis cezaları, istinafta değişti.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla 15 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 4 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Davaya bakan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ı 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'yı 12 yıl, tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'ı ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıp, fenni mesul olan firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyasını ise ayırdı. Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık, yapı müteahhidi Çetin Doğan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken tutuksuz sanık proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ile taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Gündüz Uysal ise duruşmaya katılmadı.

Depremde anne ve babasını kaybettiğini belirten Melike Baştoklu, “2 yıl geçmiş olabilir ama yalnız yaşıyorum ve canım çok yanıyor. Buna göre değerlendirilmesini istiyorum. Mehmet Sedat Boyacı'nın tahliye edilmesi beni derinden etkiledi” dedi.

“Biri sürü bina yaptım, hiçbir hasar yok”

Depremde çocuklarıyla enkaz altından çıkarılan ve oğlu Umut'u kaybeden Seher Perincek ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde yaptırımlar olmadığı için bu noktadayız. Hiçbir karar Umut ve diğer kayıpları geri getirmeyecek. Sağlam denilen beton yığınının altında nefes almak için çocuklarımla 23 saat geçirdim. Kolonların nasıl patladığını gördüm. Sanıkların sorumlulukları bilirkişi raporları ile sabittir” diye konuştu.

Tutuklu sanık Çetin Doğan ise en iyi malzemeyi kullandığını savunarak, “Biri sürü bina yaptım, hiçbir hasar yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yıkılan binayla ilgili tahribat söz konusudur. Cezaevi şartlarında yaşayamıyorum. Çok sağlık sorunum var. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da sanıkların eylemleri ile binaların yıkımı arasında nedensellik olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Doğan'a yerel mahkemece verilen 18 yıl hapis cezasını düşürerek, sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, yerel mahkemece 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan Gündüz Uysal'ın hapis cezasının 7 yıl 9 ay 10 güne çıkarılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine, ilk mahkemede 12 yıl ile cezalandırılan Mehmet Sedat Boyacı'nın da 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.