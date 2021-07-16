15 Temmuz şehitleri Çeşme'de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde de anma törenleri düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İzmir'in Çeşme ilçesinde de törenler vardı. Şehit yakınlarının ziyaret edildiği, Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programlar kapsamında, akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Çeşme Müftülüğü personellerinden Ensar Çakmak Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz nedeniyle hitabının canlı olarak yayınlanmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Komiser Yardımcısı Abdülkadir Çay yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından slayt gösteriminin yapıldığı, marş ve müzik dinletisiyle devam eden resmi tören, İlçe Müftüsü Halil Kara tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua okunması, ilçedeki tüm camilerden hatim duasının yapılması ve ardından 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'de tüm camilerden sela okunması ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma etkinliğine; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Aziz Yıldız, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Can Nadi, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Orkun Artar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, AK Parti İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi internet sayfasında bir yazılı mesaj yayımladı.