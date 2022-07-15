15 Temmuz şehitleri Menemen'de dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde tören düzenlendi. 6 yıl önce yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen 251 vatandaşın anıldığı törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “15 Temmuz; milli iradenin yeniden doğduğu, vatan aşkı ve istikbal mücadelemizin yeniden şahlandığı bir milattır” dedi.

Menemen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, 6 yıl önce yapılan hain darbe girişiminde hayatlarını kaybedenler unutulmadı. Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen törene; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay Abdullah Demirdağ, Menemen Belediye Başkanı Vekili Aydın Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Faruk Özkaya, şehit yakınları, gaziler, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Menemen halkı katıldı.

"Türkiye aşkı ile bu vatana hep beraber sahip çıktık"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Menemen Belediye Başkanı Vekili Aydın Pehlivan, “15 Temmuz; milli iradenin yeniden doğduğu, vatan aşkı ve istikbal mücadelemizin yeniden şahlandığı bir milattır. Tarihi bir demokrasi dersidir. Bugün ülkemizin demokrasi tarihi için milat olan 15 Temmuz'un 6. yılını hep birlikte idrak ediyoruz. 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece, Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman Türk milleti, Milli Mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başarmış, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir. Türkiye aşkı ile bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi mesele birlikte olmak, birlikte anmak. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ise “15 Temmuz hain kalkışma girişimi esnasında gözlerini kırpmadan canlarını hiçe sayan, vatanın birliğini, aziz bayrağımızın şerefini çiğnetmemek uğruna şehit olan 251 vatan evladımızı minnet ve şükranla yad ediyorum. O karanlık günde gözleri, kalpleri ve vicdanları kararmış bir takım hainlerin tarihin şafağından beri var olan mukkades yurdumuza kastetme küstahlığına, bu milletin güneş yüzlü evlatları onları tarihin kara sayfalarına gömmek suretiyle nihayete erdirmişlerdir. Milletimiz o gün devletiyle meydanlarda verdiği mücadelenin bugün haklı gururunu yaşamaktadır. Bu şehrin kahraman evlatları İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi yine tek ses, tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve millet iradesine sahip çıkmıştır. ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' nidasıyla, tanka, topa, tüfeğe göğsünü siper eden; vatan hainlerine canı pahasına geçit vermeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

Törende, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Ardından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Anma etkinlerinde Menemen Cumhuriyet Meydanı, Mahkeme Cami ve Taş Cami'nde lokma döküldü. Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven, şehitlerin ruhuna dua okudu.