15 Temmuz spor turnuvasına yoğun ilgi

İzmir'de, 15 Temmuz İstiklal Şehitleri Kupası Turnuvası kapsamında düzenlenen program, 178 okul ve bin 537 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Projeler Komisyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘15 Temmuz İstiklal Şehitleri Spor Turnuvası', 15 Temmuz tarihinin anlam ve önemini imam hatip okulları öğrencilerine benimsetiyor.

Halı saha futbolu, voleybol, masa tenisi, bocce ve okçuluk dallarında gerçekleştirilen 15 Temmuz İstiklal Şehitleri Kupası Spor Oyunlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya halı saha futbol uygulamasında; 72 okul, 936 öğrenci; voleybolda 14 okul, 180 öğrenci; masa tenisinde 64 okul, 256 öğrenci; boccede 19 okul, 114 öğrenci ve okçulukta 9 okul, 51 öğrenci olmak üzere toplamda 178 okul, bin 537 öğrenci katıldı.

Beş farklı alanda yapılan turnuvalara katılan okullarda dereceye giren takımlar madalyalarını, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve okul müdürlerinden aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, “Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir törende bir arada bulunmaktayız. 15 Temmuz İstiklal Şehitleri Spor Oyunları Kupa Töreni bizim için çok önemli. 30 ilçeyi bir araya toplayarak, finalini burada düzenlediğimiz bu tören; 15 Temmuz 2016'da milletimizin yüce Allah'ın yardımıyla milli iradesini tüm dünyaya ilan ederek kazandığı zaferi ve şehitlerimizi anmak içindir. Biz imam hatipliler bu geceyi unutamayız. Millet iradesini esir almaya çalışanları hatırlamaktan uzak kalamayız. Yaptığımız müsabakalarda topa her vurduğumuzda ‘Biz buradayız ve dimdik ayaktayız' mesajı vermeye, şehitlerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu hatırlatmaya devam ediyoruz" dedi.