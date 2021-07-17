15 Temmuz'un iz bırakan fotoğrafları sergilendi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi", MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından açıldı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Sergimiz, hain darbe girişiminin olduğu ve hiçbir zaman unutmayacağımız o karanlık geceyi belgeleriyle ortaya koyarak geleceğe taşıyor" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın öncülüğünde 15 Temmuz Derneği iş birliğinde MÜSİAD Genel Merkezde düzenlenen "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ni İzmir'e taşıdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in teşrifleri ile açılış kurdelesi kesilen sergi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Fuaye Alanında açıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini gözler önüne seren 55 karenin yer aldığı sergi, 27 gün boyunca ziyarete açık kalacak. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz gecesi yaşananları her zaman gelecek nesillere aktarmak zorunda olduklarını belirterek o gece salaların, imanın, inancın gücünün kurşunlara, hainlere galip geldiğini ve serginin, iz bırakan fotoğraflara ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Türk milleti birlik ve beraberlik dersi verdi"

Saygılı, “Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tankların altına yattı, F-16'lardan kaçmadı, helikopterlerin o mermilerine karşı göğsünü amansızca siper etti. Şairin ‘Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın' dediği gibi; bizim milletimiz göğsünü siper etti ve bu alçaklığı püskürttü. Çünkü onun istiklalinin de istikbalinin de sigortası imanıydı, bunun gereğini yaptı. O gece Türk milleti tüm dünyaya bir kez daha millet olma tutkusunu gösterdi, birlik ve beraberlik dersi verdi. 15 Temmuz Fotoğraf Sergimizi, bu hain darbe girişimini gelecek nesillere aktararak hiçbir zaman unutmayacağımız o kara geceyi belgeleriyle ortaya koyması bakımından son derece önemli buluyorum. Gençlerimize, çocuklarımıza kıyamete kadar bu inancı bu fedakârlığı tıpkı Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi gibi yeniden yazıldığını, yaşatıldığı göstermeliyiz. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak tertip ettiğimiz '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni 11 Ağustos tarihine kadar herkesin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

Serginin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İmamhatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, MÜSİAD üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.