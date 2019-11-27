150 hükümlü eğitimleri başarıyla tamamladı, sertifikalarını aldı

İzmir'de, hükümlülere tahliye sonrası iş imkanı sağlamak, topluma kazandırmak amacıyla verilen eğitimler kapsamında 150 hükümlü, kursları başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce, İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Hizmet Merkezi ve İŞ-KUR Çiğli Hizmet Merkezi iş birliğinde hükümlülere yönelik eğitimler sürüyor. Bu kapsamda, hükümlülere tahliye sonrası iş imkanı sağlamak, topluma kazandırmak amacıyla verilen eğitimler kapsamında 150 hükümlü kursları başarıyla tamamladı.

Sertifika programında başarılı olan ve sertifikayı almayı hak kazanan hükümlüler içinse Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Kurum Müdürü Murat Yılmaz tarafından bir etkinlik düzenledi. 150 hükümlü, törenle sertifikalarını aldı.

"Hükümlülerin tahliye sonrası iyi bir başlangıç yapacağına inanıyorum"

Kurum Müdürü Murat Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, "Hükümlülerimizin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen çeşitli eğitimlerden bir tanesi olan uygulamalı girişimcilik eğitiminin tahliye sonrası sosyal adaptasyonlarını artırıcı bir etki oluşturacağına inanıyorum. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hükümlülerimizin aldığı bu eğitimle, tahliye sonrası iyi bir başlangıç yapacağına inanıyorum. Kurumumuzda cezalarını tamamlamakta olan hükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılma, mesleki eğitim, öğretim ve gelişimleri için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğime özellikle belirtmek isterim. Bu eğitimlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara ve personelime teşekkür ederim" dedi.

"İnfaz rejiminin de yerleştiğini ve kabul edildiğini göstermektedir"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de, "Adalet Bakanlığının son 10 yıl içerisinde infaz rejiminde yaptığı değişiklikle rehabilite edici infaz rejimine geçmiş bulunmaktadır. Uzun zaman sonra kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası ve diğer paydaşlar ile bu tarz projelerin gerçekleştiriliyor olması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bu gibi projeler, yeni geliştirilen infaz rejiminin de yerleştiğini ve kabul edildiğini göstermektedir. Bu bizi mutlu ettiği gibi bundan asıl faydalanacak olan hükümlü arkadaşlardır. Sertifika alan arkadaşlara tahliyeleri sonrasında kuracakları yeni yaşamlarında başarı ve mutluluklar dileyerek tebrik ederim" şeklinde konuştu.

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur ise Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Cezaevlerinde mahkumların tahliye sonrası istihdamlarına katkıda bulunacak projeleri ilgili devlet kurumlarının onaylarına sunduklarını belirtti.

Öte yandan eğitimlerin, cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere ve kadınlara verilmeye devam ettiği vurgulandı.

Düzenlenen etkinliğe ayrıca; Foça Kaymakamı Ali Çetin, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Foça Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tarık Canbaba, İzmir Cumhuriyet Savcısı Cihan Yıldız, İŞ-KUR Çiğli Hizmet Merkezi Müdür Vekili Bahrettin Hasret, İZİD Foça Temsilcisi Tülin Özkan, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve hükümlüler katıldı.