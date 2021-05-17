17 günlük tam kapanma sona erdi: İzmir'de hareketlilik başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından İzmir'de de sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi. Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte İzmir'de sabahın erken saatlerinde trafikte hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Liman Caddesi'nden görüntülendi. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde otobüs duraklarında işlerine gitmek için toplu taşıma ve servis araçlarını bekledi.

Salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarı ile başlamış oldu.