17 numara gözlük takıyordu, göz içi kontakt lensle sağlığına kavuştu

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu tarafından ameliyat edilen ve toplamda 17 numara miyop astigmatı olan Nuri Elibüyük, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Prematüre olarak doğan ve bu nedenle ileri derece göz bozukluğu olduğu için 3 yaşından beri gözlük kullanmak zorunda kalan Nuri Elibüyük, ameliyat olmak için Kaşkaloğlu Göz Hastanesine başvurdu. Burada hastanenin kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu tarafından muayene edilen Nuri Elibüyük'ün gözlerinin 17 numara miyop astigmatı olduğu tespit edildi. Gözleri lazer ameliyatına uygun olmayan Elibüyük için göz içi kontakt lens tedavisi uygulandı. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu tarafından ameliyat edilen Nuri Elibüyük, 17 numara gözlüklerini attı ve sağlığına kavuştu.

Göz içi kontakt lens tedavisinin özellikle lazer ameliyatına uygun olmayan hastalar için önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kısa süren bir operasyonun ardından hastaların günlük yaşantısına dönebildiğini kaydetti.

Kaşkaloğlu, "Nuri Elibüyük bize geldiğinde önce muayene ettik. Gözleri lazer ameliyatına uygun olmadığı gibi kontakt lens takmaya da müsait değildi. Bu nedenle kendisine göz içi kontakt lens ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatta, hastanın kendi doğal göz merceği alınmıyor; uygulanan özel bir teknikle kontakt lens daimi olarak gözün içine yerleştiriliyor. Alınan sonuç ise hem normal kontakt lensten hem de gözlükten daha başarılı oluyor" dedi.

Yüksek numaralı göz bozukluklarının insanların yaşam konforunu oldukça olumsuz etkilediği bilgisini veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, ülkemizde çok yaygın olarak bilinmeyen bu ameliyatın mutlaka bu konuda deneyimli hekimlerce yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mesleği aşçılık olduğu için gün boyunca su buharı ve sıcaklığa maruz kaldığını; bu nedenle yılda iki defa gözlük değiştirdiğini ifade eden Elibüyük, ameliyatın ardından hem iş, hem de özel yaşantısında çok daha mutlu olduğunu dile getirdi.