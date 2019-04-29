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17 yaşındaki gence çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki gence çarpıp ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan şahıs tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki gence çarpıp ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan şahıs tutuklandı.


Gaziemir Akçay Caddesi'nde kuzeniyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Bürge Yoldemir'e (17) çarpıp olay yerinden kaçan sürücü Bekir K. tutuklandı. Olay yerinde plakasını düşüren sürücünün yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücünün olay sırasında alkollü olduğu ve başka bir suçtan da denetimli serbestlik kapsamında olduğu bildirildi.


Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Akçay Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan ve aşırı süratli olduğu belirlenen 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç, kuzeniyle birlikte yolun karşısına geçen Bürge Yoldemir'e (17) çarpmıştı. Talihsiz genç metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü ise kayıplara karışmıştı.

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