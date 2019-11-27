"17'nci Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17'ncisi düzenlenen “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri” törenle sahiplerini buldu.

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 17. kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlendi. Yerel değerlerin teşvik edildiği törende, ödüller sahiplerini buldu. Kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma kapsamında 23 eser sahibi ödüllerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in bu tarihi birikiminin 20. yüzyıldan bu yana çarpık yapılaşma, aşırı nüfus artışı ve bilinçsiz yıkımlar sonucu zarar gördüğünü belirterek, kültürel ve doğal varlıkları korumak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"İzmir Tarih Projesi" ile kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinden Kemeraltı ve çevresinde 250 hektar büyüklüğündeki bir alanda restorasyon ve sağlıklaştırma uygulamalarına odaklandıklarını ifade eden Başkan Soyer şöyle konuştu:

"Konak Pier'den Saat Kulesi ve Kemeraltı'na, buradan Agora ve Kadifekale'ye uzanan hattı tarihi dokusuna uygun şekilde düzenliyoruz. Çalışmalar tamamladığında Kemeraltı ve çevresi, İzmirlilerin güven ve aidiyet duygusuyla yaşadığı, 24 saat aktif bir kent merkezi kimliğine bürünecek. Normal koşullarda 15 yıl içerisinde bitmesi planlanan Smyrna Antik Tiyatrosunu 3 yıl içerisinde; yani 2023 yılına kadar gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Gün yüzüne çıkaracağımız Antik Tiyatro ile İzmir, yeni bir Efes kazanacak. Yine bu hat boyunca zemin yenileme, cephe düzenleme, altyapı ve aydınlatma çalışmalarına hız verdik. Bu bölgenin tamamı üçüncü derece arkeolojik ve kentsel sit alanı. İçinde kentin akropolü Kadifekale, Agora, Tiyatro ve Stadyum gibi birinci derece arkeolojik sit alanları ve doğal sit alanları da yer alıyor. İzmir il sınırları içindeki arkeolojik kazı alanlarına da destek veriyoruz" dedi.

Törende konuşan Seçici Kurul Başkanı Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer de, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğin diğer kurumlara örnek olması ve marka olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.