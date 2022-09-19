18. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sahipleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 18'incisini düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Değerlendirme ve inceleme için toplanan seçici kurul 31 başvuruyu ödüle değer buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent tarihine duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 18'inci kez sahiplerini buldu. İzmir'deki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışmada bu yıl 31 başvuru ödüle değer görüldü.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yüksek Mimar ve Koruma Uzmanı Burçin Altınsay Özgüner başkanlığında toplanan seçici kurul, değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından sonuçları açıkladı. Buna göre Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 31 başvuru ödüle değer bulundu.

Gençlerden yarışmaya ilgi

2022 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü'nde ödüle değer on bir başvuru damgasını vurdu. Programın hedefleri arasındaki çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir alan olarak değerlendirilen bu kategoriye yoğun katılım oldu.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüller ve kazananlar şu şekilde:

Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisi Jüri Özel Ödülü: Yavuz Kitabevi (Kemeraltı)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü: Meydan Kahvesi (Birgi)

Macide ve İsmail Çakar Evi (Birgi): Sacide ve Rüştü Sevgel Evi (Birgi)

Palombo Ticaret (Kemeraltı): Kadriye Yağcı (Kemeraltı)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Hasan Hüseyin Öter - Körüklü Çizmeci (Tire)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü: Bayram Senver - Dokumacı (Birgi), Hasan Ergenay - Bıçakçı (Kemeraltı), Erdoğan Akıner - Terzi (Tire)

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü: Ets Hayim Sinagogu (Kemeraltı), Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta Evi (Kemeraltı)

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü: Uluç Hanhan - İzmir Körfezi Batıkları Kitabı, Selim Bonfil - “Foto Gagin Gözüyle İzmirli Yahudiler ve Karataş” Fotoğraf Projesi, Yaşar Ürük - Bilimsel Tarih Araştırmalarından 16 Parçalık Seçki, Siren Bora - Yahudi Kültürüne Yönelik Tüm Yayınları, Yılmaz Göçmen - Yüz Yıllık Notalar Kitabı, Nesim Bencoya - Sefarad Kültür Festivali, Saadet Erciyas - İzmir Ah! Tarık Dursun K'nın Semtleri (Kabartma harflerle -Braille Alfabesi- basılmış kitap), Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar - “Kent ve Bellek: Semt Semt İzmir” TV Programı.

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü: Anafartalar İlkokulu “İzmirim, Tarihim, Maketim” İzmir Tarihi Mekân Maket Yarışması, Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi - Gölgede Kalmış İzmirli Bir Yurtsever Rahmetullah Efendi (Çelebioğlu), SÜGEP Akademi “Modern İzmir'den Bir Hafıza Mekan Örneği”, İTÜ Geliştirme Vakfı “Manilerle El Dokumalarımız”, İzmir Özel Çakabey Ortaokulu “Kültürel Mirasımızı Korumaya Katkımız: Karabel Kaya Kabartması İncelemesi”, UKEB Okulları “Geçmişin Parçaları Günümüzde Birleşirse”, Buca Bilsev Koleji “Buca'nın Kültürel Mirası”,Uğur Okulları “Nazar Boncuğunun Gizemli Yolculuğu”, İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi “İzmirli Örnek Cumhuriyet Kadını Ayşe Mayda”, İzmir TED Koleji “Saklı Kalmış Bir Değer İzmir Klazomen Karantina Adası”, Özel İzmir Amerikan Koleji “Kemeraltı'nı Gezi-yorum”.

Yarışmanın asıl seçici kurulu sanat tarihçisi Prof. Dr. Serpil Bağçı, Arkeolog Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Koruma Planlama ve Kültür Miras Yönetimi Uzmanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım, Mimar Dr. Kerem Şerifaki, Şehir Plancısı Önder Batkan, Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Salih Seymen'den oluştu. Yedek seçici kurulda ise Şehir Plancısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Elburz, Arkeolog Dr. Onur Zunal, Sanat Tarihçisi Dr. Tülin Yenilir yer aldı. Ödüller önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.