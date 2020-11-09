184 kiloluk azim

Evlenen, akşamları çekirdek ve kola tüketimine hız veren Çarıkçı, tekrar 130 kiloya çıkınca Medicana International İzmir Hastanesinde bu kez laparoskopik (kapalı) Gastrik Bypass (Roux en Bypass) denilen, revizyon bypass ameliyatı oldu, sadece 1 ayda 10 kilo verdi. Kilo vermeye devam eden Merve, bu yaz bol bol sinemaya gidip, paraşütle atlayıp, dalış yapmayı iple çekiyor.

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki yönetici asistanı Merve Çarıkçı, hayatı boyunca kilolarıyla mücadele etti. “Çocukluğumdan bu yana kiloluydum” diye konuşan Merve Çarıkçı, ailesinin meyve suyuna şeker katıp içirdiğini, henüz ortaokuldayken 98 kilo olduğunu, yine de yemek yemekten zevk alan bir insan olduğunu söyledi. Küçükken ona sevimlilik katan kiloları, büyüdükçe ıstırap olmaya başladı. Bir süre sonra evden çıkamamaya başladı. Dışarıda vakit geçiremiyordu. Belindeki ve bacaklarındaki ağrılar dayanılmaz boyuttaydı.

Normal bir insan için sıradan bir aktivite olan sinemaya bile koltuklara sığamadığı için gidemediğini anlatan Merve Çarıkçı, “Arkadaşlarımla bir kafeteryaya giderdik. Mutlaka kolçaksız sandalye arardım; çünkü kolçaklı sandalyelere sığmıyordum. Resme çok ilgiliydim. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. Temel Sanat Eğitimi isimli bir derste, masanın üzerine çıkarak yapılması gereken bir resim vardı. Kilolarım nedeniyle masaya çıkamıyordum. Öğretmenim bu durumumu anlamadı, ben de söyleyemedim. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum, sinirle o gün okulu bıraktım bir daha geri dönmedim" dedi.

9 ayda 90 kilo verdi; ancak tekrar kilo aldı

Yaşadıkları nedeniyle tüp mide ameliyatı olmaya karar veren Merve Çarıkçı, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı. Doç. Dr. Varlık Erol'un gerçekleştirdiği ameliyatın ardından hızla kilo vermeye başladı. Sadece 9 ay sonra 104 kiloya kadar düştü. 3 yıl boyunca kilosunu koruduğunu anlatan Çarıkçı, “Bu sürede evlendim ve son 2 yılda tekrar kilo almaya başladım. Abur cubur çok yiyordum. Özellikle akşamları eşimle televizyon izlerken çekirdek ve kola çok tükettim. Sonrasında 130 kiloya kadar çıktım ve müdahale etmezsem daha da kilo alacağımın farkına vararak tekrar ameliyat olmaya karar verdim” şeklinde konuştu.

Kapalı yöntemle gastrik bypass ameliyatı oldu

Merve Çarıkçı'nın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Varlık Erol, “Merve'yle yola çıktığımızda süper obezite ile mücadele ediyordu. Vücut kitle indeksi 55'in üzerindeydi. Öncelikli tercihimiz tüp mide ameliyatıydı. 9 ayda 90'a yakın kilo kaybı oldu. 9 ayın sonunda kilo kaybı durmaya başladı. Evlenince daha da hızlı kilo almaya başladı, morbit obezite olduğu için revizyon ameliyatına karar vererek, kapalı yöntemle gastrik bypass ameliyatına aldık. Ameliyatta, midenin üst bölümünde yaklaşık 50 cc'lik küçük bir cep oluşturuluyor. Bağırsakların yolaklarını değiştirerek yeni bir sindirim kanalı elde ediyoruz. Bu yeni sindirim kanalında hastanın yediği gıdalarla sindirim enzimleri daha geç buluştuğu için hastanın yediklerinin yüzde 30'u vücuda yaramaz hale geliyor. Ayrıca, mideyi tekrar küçülttüğümüz için hasta daha az gıda ile doyar hale geliyor. Dünyada altın standart obezite ameliyatlarından birisi gastrik bypass ameliyatı” diye konuştu.

Ameliyattan 3 gün sonra hastanın taburcu olduğunu anlatan Doç. Dr. Varlık Erol, “Tüm mide ameliyatlarından sonra hastaların yüzde 15-20'sinde kilo alımı olabiliyor. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Tüp mide ameliyatları sihirli bir değnek değildir. Ameliyatın hastaya mesajı şudur; ‘ben artık daha az yemekle doyar hale geldim, sen de alışkanlıklarını değiştir'. O nedenle hastanın da çaba sarf etmesi gerekiyor” dedi.

Ameliyattan sadece 1 ay sonra 10 kilo veren Merve Çarıkçı ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Hedefim 70 kiloya düşmek. Bu yaz paraşütle atlayıp, dalış yapmak, bol bol yürüyüş yapıp, sinemaya gitmek istiyorum. Seneler sonra hayallerime kavuşacağım” diye konuştu.