19 Mayıs coşkusu tüm İzmir'i saracak

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen bin 400 üniversite öğrencisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nde 19 Mayıs coşkusunu yaşayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenecek yol koşusu, fener alayı ve konserlerle kent tam bir bayram havasına girecek.

İzmir'de gençler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Gençlik Festivali, bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversitelilerin buluşma noktası olacak. 19 Mayıs günü ise yine Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek yol koşusu, fener alayı ve konserlerle İzmir gerçek bir bayram coşkusu yaşayacak.

17 Mayıs'tan itibaren İnciraltı Kent Ormanı'nda çadır kurarak festival süresince konaklayacak gençler, her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelere katılacak. Üçüncü kez düzenlenecek “İzmir Gençlik Festivali"nde, İzmir ve farklı kentlerden yaklaşık bin 400 üniversite öğrencisi kamp yapacak. 20 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde kent stresinden uzak, doğayla baş başa kalıp spor ve konser etkinliklerine katılan gençler, ‘bayram tadında 3 gün' geçirecek. Kamp programına kaydolan 18-30 yaş arasındaki gençler, 17 Mayıs Cuma günü Kent Ormanı'na gelerek çadırlarını kuracak. Ardından birbirinden renkli etki nlikler başlayacak. 3'üncü İzmir Gençlik Festivali sırasında genç müzik grupları sahne alacak. Sadece kayıtlı gençler kamp alanına girebilecek. Konserler ise halka açık olacak.

19 Mayıs'ta iki dev konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Hayko Cepkin ve Ceylan Ertem'i aynı sahnede buluşturacak. İki dev isimden önce sahneye İzmir Gençlik Orkestrası çıkacak. Pazar gününün akşamında Gündoğdu Meydanı'ndaki dev konserde, gençlerin çok sevdiği sanatçılar art arda sahne alacak. Son döneme damga vuran, seslendirdiği parçalarla çok konuşulan Ceylan Ertem, Gündoğdu Meydanı'nda saat 22.00'de sahnede olacak. Hemen ardından saat 23.00'de geniş bir hayran kitlesine sahip sanatçı Hayko Cepkin, eserlerini seslendirecek.

19 Mayıs için koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 6'ncı kez ‘yol koşusu' düzenliyor. 19 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak 19 Mayıs Yol Koşusu, Konak Meydanı'ndan başlayacak. Koşuya katılan atletler, Üçkuyular Vapur İskelesi'nden geri dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Koşu günü sabah saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı kesişiminden Konak Alt Geçidi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Üçkuyular Vapur İskelesi'ne kadar olan güzergahın Üçkuyular'a gidiş yönü (deniz tarafı) gerekli önlemler alınarak trafiğe kapatılacak ve diğer yön gidiş- dönüş olarak verilecek. Yarış bitimiyle birlikte saat 09.30'dan itibaren trafik akışı normal düzenine dönecek.