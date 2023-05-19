19 Mayıs İzmir'de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de çeşitli gösterilerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de coşkulu bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"19 Mayıs şanlı direnişin miladıdır"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik v Spor Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan birinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un, 104. yıl dönümünü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir kez daha coşkuyla ve kıvançla kutluyoruz. Zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan 19 Mayıs; aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'dan başlattığı şanlı direnişin miladıdır. Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir. Milletimizin en büyük zenginliği, gücü ve umudu gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak, ülkemizi; bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültürde ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğrunda şehadete ermiş bütün şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Başta İzmirli genç hemşehrilerim olmak üzere tüm gençliğin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

"Ülke sizlere emanet"

Kutlamalarda kürsüye çıkan gençlik ev Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüzü sağlanmış, çarenin ancak millete olduğunu kanıtlanmıştır. Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içerisinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuz kadar korumak en başta görevlerinizin arasındadır. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk mili mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olan genç fikirler olduğunu bilerek hedef göstermiştir. Sevgili gençler, Sakarya'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da da bu milleti dimdik ayakta tutan ve milleti yenilmez yapan milli ve manevi değerli olduğunu unutmamalıyız. Güneş kadar sıcak hislerle, vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Yarınların hazırlanan gençler olarak bilgimizi attırırken milli ve mavi değerlimize dört elle daha sıkı tutunmalıyız. Bugünün gençleri sporla, sanatla, bilimle yarınları değiştirecek, geleceğe yön verecek. İçinde bulunduğumuz yüzyılı yükseltecek olan sizlersiniz. Büyük Türk milletin bağımsızlığı için millet ve toprak bütünlüğüne için Atalarının Türk gençliğine güvenmekle ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan teniz çalışkan vatansever, onurlu gençlerle gurur duyuyoruz. Gençler, bizler tekiz beraberiz" sözlerine yer verdi.

Kutlamalar gösterilerle sürdü

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşmasının ardından İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri kürsüye çıkarak şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Yanıtı'nı okudular. Daha sonra ise kutlamalarda bir çok genç dans ve spor gösterisi sundu. Öte yandan kutlamalar çerçevesinde, denizden yelken, kürek, kano turu gerçekleştirildi. Yelken sporcuları, Karşıyaka'dan Konak'a yelkenle geçerek; Vali Köşger'e Türk Bayrağı armağan etti. Vali Köşger de bayrağı öperek teslim aldı. Törende dağcılık sporcularının Telekom binasından iniş gösterisi de görsel şölen oluşturdu. Tören, meydanda öğrencilerin Türk bayrağı açmasıyla son bulurken, tören sonunda gençler ve il protokolü fotoğraf çektirdi.