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19 Mayıs'ta pedal çevirdiler

Aliağa Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi.

Aliağa Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi.



Cumhuriyet Meydanında çelenk törenine katılan Aliağa Ortaokulu Bisiklet Kulübü öğrencileri, bisikletleriyle Hükümet Caddesinden başlayıp, İstiklal Caddesi güzergahından Aliağa Ortaokuluna kadar geldiler. Danışman öğretmenleri ve 35 kulüp öğrencisi ile Aliağa Ortaokulunda 2018 -2019 eğitim öğretim yılında kurulan Bisiklet Kulübü, “Bisiklet Kullan Sağlıklı Kal” sosyal sorumluluk projesi kapsamında her cuma sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Aliağa sahil şeridinde bisiklet turu yapıyor. Ayrıca kulüp, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Turu da düzenlemişti.

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