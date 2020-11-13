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1928 Bucaspor dolu dizgin

1928 Bucaspor, Hopaspor’u 3-1 mağlup ederek 3.

1928 Bucaspor, Hopaspor'u 3-1 mağlup ederek 3. Lig 1. Grup'da zirve takibini sürdürdü.


Misli.com 3. Lig 1. Grubun 8. hafta maçında Bucaspor, sahasında konuk ettiği Hopaspor'u 3-1 mağlup etti. Bucaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Cuma Menize, 61. dakikada Oğuz Aydın ve 63. dakikada Tunç Behram Murat kaydetti.



Zirve yolunda tam gaz devam


Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti. Bucaspor 8. hafta itibarıyla 2. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü. İzmir temsilcisi ayrıca, iç sahada oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde ederek rakiplerine sahasında şans tanımadı.

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