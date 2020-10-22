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1928 Bucaspor'dan korona virüs açıklaması

1928 Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2.

Turu'nda oynayacağı Somaspor maçı öncesinde yapılan testlerin negatif olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçen hafta testi pozitif çıkan 2 futbolcunun karantinasının devam ettiğini vurguladı.


TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olarak yoluna devam eden 1928 Bucaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp bu müsabaka öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yönelik korona virüs testi yaptırdı. Tüm testlerin negatif olduğunu açıklayan İzmir temsilcisi, iki hafta önce pozitif çıkan 1 futbolcu ve 1 idari personelin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu. 1928 Bucaspor ayrıca geçtiğimiz hafta testleri pozitif olarak sonuçlanan 2 futbolcunun karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

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