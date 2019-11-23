"2-6 yaş arası sünnet çocuğun psikolojisini bozabilir"

Dr. Canan Ceran Özcan, sünnetin 2 ile 6 yas¸ arasında yapılmasının önerilmediğini belirterek, "Psikolojik olarak bu yaş grubunun sünnetten olumsuz etkilenmesi nedeniyle yedi yaşından sonra ve iki yaşından önce yapılması daha uygundur" dedi.

Sünnetin lokal ya da genel anestezi ile yapılabildiğini belirten Dr. Canan Ceran Özcan, "Genel anesteziyle yapıldığı zaman çocuk ilerde hiçbir şey hatırlamıyor ve bir travma yaşamıyor. Ağrı hissetmiyor, kıpırdamadığı için de daha güvenli bir sünnet oluşuyor" dedi.

Çocuk uyanıkken yapılan sünnetlerde hatalarının olma riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özcan, "Örneğin; sünnet derisinin çok kesilmesi, iç derinin hiç bırakılmaması, penisin bas¸ kısmının kesilmesi, yapışıklıkların iyi açılmaması ve hatta idrar borusunun kesilmesi gibi durumlar oluşabiliyor. Bu yüzden genel anestezi altında yapılan sünnet cerrahisi daha güvenli oluyor. Ailelerin genel anesteziden korkmasını gerektirecek bir şey yok. Günümüzde ilaç ve tıp teknolojisi çok gelişti. Lokal anestezi ile de yapılabilir; fakat bunun için çocuğun hiç korkmaması, çok iyi hazırlanması ve kendisine ne yapılacağının korkutmadan, uygun bir dille, çok iyi anlatılması gerekir. Lokal de olsa sünnet yapabilmek için bölgesel anestezi oluşturan iğneler yapılması gerekiyor. İğnesiz sünnet yoktur" şeklinde konuştu.

İyileşme süreci çocuktan çocuğa değişkenlik gösteriyor

Sünnet olduktan sonra çocuklarda iyileşme sürecinin çocuktan çocuğa değişebildiğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Dr. Canan Ceran Özcan, "Çocuğun normal çamaşır giymesi, okula gitmesi çocuktan çocuğa değişkenlik göstermektedir. Ortalama iki gün içinde çocuklar normal yaşamına dönebilir ve 1 hafta sonra okuluna gidebilir. 2 yaşının altındaki çocukların ise en fazla 24-48 saat sıkıntıları olabiliyor. Bu dönemde ağrı kontrolü ile çocuklarımızın sünnet ameliyatını en konforlu şekilde atlatabilmeleri için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ailelerin kendilerine uzmanlık alanı ile ilgili çok sık sorular sorduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, "Çocuk cerrahları 18 yaşına kadar olan tüm çocukların ve hatta anne karnındaki tüm bebeklerin ameliyat edilmesi gereken hastalıklarının tedavisini yapıyor. Sıklıkla doğumsal anomaliler, mide, bağırsak, idrar yolları, böbrekler, akciğerler, karaciğer ve safra yollarıyla ilgili doğumsal anomaliler ameliyat edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir yaşta ortaya çıkan kanserler, travmalar, kasık bölgesi hastalıkları çocuk cerrahları tarafından tedavi edilmektedir. Çocuk cerrahisinin en özellikli kısmı tabii ki yeni doğan cerrahisi. Bu özel bir alan. Hem cerrahın deneyimli olması, hem de yeni doğan bir bebeği yaşatacak ve bakacak teknik donanımın olması önemlidir" dedi.