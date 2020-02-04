Türkiye'de travmaya bağlı ölümlerde trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer alan ev kazaları nedeniyle her yıl yaklaşık 2 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Ali Ekşi, alınabilecek önlemler ve bu kazalar anında uygulanacak ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afet Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ekşi, günlük hayatta yaşadığımız ev kazaları, bunlara alınabilecek önlemler ve bu kazalar anında uygulanacak ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Ali Ekşi, “Ev kazaları tam olarak bizim görünmez kaza dediğimiz kazalardır ve çok fazla dikkatimizi çekmemektedir. Yaşanan vakalara baktığımızda ölüme neden olan kazaların dörtte biri evlerde meydana geliyor, bu çok yüksek bir oran. Ülkemizde her yıl yaklaşık 2 bin çocuk ev kazalarında hayatını kaybediyor. Ev kazalarında risk grubunu 0-6 yaş grubu çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Bunun nedeni 0-6 yaş çocuklarda psiko-motor gelişimin tam olmaması, yaşlılarda ise bilişsel fonksiyonlar ve refleksler zayıflamaya başlaması ile oluşabilecek risk açıklarıdır. En sık karşılaşılan ev kazaları; düşmeler, katı cisim ile boğulma, zehirlenmeler, yanıklar ve elektrik çarpmalarıdır. Kazaya neden olan durumlar ise dikkatsizlik, küçük çocuklarda ebeveyn ilgisizliği ve bilgisizlik şeklinde sıralanabilir. Aileler hangi durumların kazaya neden olacağını, riskleri ve oluşan durumlar karşısında ne yapacaklarını tam olarak bilmeyebiliyor” dedi.

“Ev kazalarında küçük çocuklara dikkat etmek gerekiyor”

Ev kazalarına ilişkin alınacak tedbirlere yönelik konuşan Doç. Dr. Ekşi, “Katı cisim ile boğulma vakaları sık karşımızı çıkıyor. 0-3 yaş grubu çocuklara özellikle fındık fıstık gibi katı yiyecekleri vermemeliyiz. Yine çocuklarımızın oyuncakları içerisinde özellikle 0-3 yaş grubunda 3 cm'nin altında oyuncak parçalarının olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yanıkların çok önemli bir risk olduğunu söylemiştim, bu konuda alabileceğimiz çok basit önlemler var. Evde küçük çocuğumuz varsa ocakların duvar kısmına yakın olan gözlerini kullanmalıyız çünkü çocuklar ocakta ne piştiğini merak edip ocağa uzanabilirler. Musluklardan akan suyun sıcaklığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kombimizin ve şofbenimizin su sıcaklığı 50 derecenin üstünde olmaması gerekiyor. Evimizde bulunan kibrit, çakmak gibi yanıcı cisimleri çocuklarımızdan uzak tutmalıyız. Son olarak zehirlenmeler ile ilgili çok basit önlemler alabiliriz. Çocuklarda zehirlenmelerin temel nedenleri evimizde kullandığımız temizlik malzemeleri, korozif (yanıcı, yakıcı) maddelerdir. Bu maddeleri çocuklardan uzak tutmamız gerekir. Hatırlarsanız bir dönem korozif maddeler açıkta satılıyordu ve meşrubat şişelerine konuluyordu. Bu çok tehlikeli, çocuk bu maddeyi meşrubat sanıp içebiliyordu. Ülkemizde bununla ilgili birçok vaka bulunmaktadır. Ebeveynlerin bu maddeleri kapalı dolaplar içinde tutarak çocukların erişimine engellemesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Masallarla İlkyardım”

Ege Üniversitesinde bu konular ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına özen gösterildiğini ifade eden Doç. Dr. Ekşi, ”Yaptığımız çalışmalarda Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın yardımları oldukça fazla. Proje geliştirmemiz açısından bizlere ön ayak oluyor. Bu sene tam da bu konuyu kapsayan ve değerlendirme sürecinde olan “Masallarla İlkyardım” adlı bir TÜBİTAK projemiz var. Masalların içinde çocukların karşılaşabileceği riskleri, alınabilecek önlemleri ve o risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılabilecek ilk yardım uygulamalarını kapsıyor. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okullarda karşılaşılabilecek kazalarda ilk yardım ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” dedi.