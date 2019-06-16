İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki gencin sır ölümü

İzmir’in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ali Can (29), iki gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu.


Can'dan buluşma sonrası haber alamayan yakınları polise başvurarak kayıp ihbarından bulundu.


Kayıp ihbarı üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında gencin izine rastlanıldı. Çalılar arasında bulunan bir cesedin genç adama ait olduğu belirlendi.


Polis, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.